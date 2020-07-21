«Внимание, еда!»: выбираем говяжью котлету для бургера

Бургер — это не только фастфуд. Его вполне можно приготовить дома и добавить туда любимые ингредиенты. Но в основе всегда будет котлета. Для удобства можно купить уже готовую заготовку и просто обжарить ее на сковороде или гриле. Выбрать лучший вариант говяжьей котлеты для будущего бургера поможет программа «Внимание, еда!».

Сам бургер, если его правильно приготовить, совершенно не вредный. Говядина — это полезное мясо, но при условии, что оно качественное. Некоторые производители лукавят и часть фарша делают из требухи, усиливая вкус специальными усилителями. Так что при выборе котлеты для будущего блюда важно обращать внимание на состав. Там не должно быть лишнего, только рубленая говядина, соль и специи.

На независимую экспертизу программа «Внимание, еда!» отправила четыре разных марки говяжьих котлет. Специалисты исследовали:

Бургер говяжий, торговой марки «Ашан» — изготовитель ООО «Филье Проперти»;

«Стейкбургер» Классик из мраморной говядины, торговой марки «PRIMEBEEF» — производитель ООО «Заречное»;

Котлета для бургера из мраморной говядины, торговой марки «Мясновъ» — изготовитель ООО «Мясновъ77»;

Бургер из говядины «BLACK ANGUS», торговой марки «Мираторг» — производитель ООО «Брянская мясная компания».

Первые же результаты исследования шокировали. В двух котлетах нашли листерии. Это палочковидные бактерии, которые могут поражать центральную нервную систему человека. Их нашли в продукции торговой марки «Ашан» — изготовитель ООО «Филье проперти» и в котлете для бургера торговой марки «Мяснов» - изготовитель ООО «Мяснов 77».

Я очень надеюсь, что после нашей программы, после того, как мы отправим все протоколы в Роспотребнадзор, у «Мясновъ» пройдет полноценная проверка всей продукции. Потому что люди продают откровенно опасную продукцию для здоровья. Это просто безобразие Елена Шаройкина Директор ОАГБ, глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ.

Но и это еще не все. У котлета из «Ашана» не прошла проверку на микробиологические показатели. Там оказалась превышена норма обсеменения чужеродными бактериями.

Если котлета действительно прожарена, побывала под закрытой крышкой в пару. То есть не только прожарена, но и пропарена, то там действительно погибнут большинство бактерий, даже кишечной группы. Но даже если бактерии погибнут, то токсины останутся. Все равно этим мясом можно отравиться. Марият Мухина Врач-диетолог.

Проверку на на крахмал не прошли котлеты «BLACK ANGUS», торговой марки «Мираторг» — производитель ООО"Брянская мясная компания» и продукт от торговой марки «Мясновъ» — изготовитель ООО «Мясновъ 77».

Но если «Мираторг» честно написал о том, что в продукции есть крахмал, то второй производитель этот факт от покупателя утаил.

Кроме того, в говяжьей котлете от «Мясновъ» нашли ДНК свиньи. По всем показателям это самый неудачный продукт.

Человек с трудом зарабатывает деньги. Хочет качественно кормить свою семью. Человек идет и старается купить бургер из мраморной говядины. Надеясь на зерновой откорм и все что маркетологи рассказали про мраморную говядину. В результате он покупает свинину и листериоз. Для своей семьи. Это конечно отвратительно. Елена Шаройкина Директор ОАГБ, глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ.

Победителем программы по всем показателям стала котлета «Стейкбургер» Классик из мраморной говядины, торговой марки «PRIMEBEEF» — производитель ООО «Заречное». Специалисты не нашли там ни одного нарушения.

Все, как и заявлено на упаковке: только мраморная говядина. И ничего лишнего.

Все исследования программы «Внимание, еда!» проходят в аккредитованных лабораториях. На них имеются все необходимые документы. Данная независимая экспертиза проведена ОАГБ в рамках проекта по безопасности продуктов питания «Внимание, еда!», реализуемого в партнерстве с «Телеканалом 360» и при поддержке Фонда президентских грантов.

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