«Внимание! Еда!» проверила пять образцов «Российского» сыра. Не все из них сделаны по ГОСТу

Сыр «Российский» — популярный продукт в стране. И именно он оказался в центре внимания программы «Внимание! Еда!», которая провела проверку пяти образцов.

В советские времена сыр «Российский» выглядел примерно одинаково: рецептура была для всех стандартная. Сегодня на прилавках этот сорт сыра разный по цвету, консистенции и даже по размеру дырочек.

По стандарту текстура «Российского» сыра должна быть ажурной, с множеством глазков. Они должны быть достаточно крупные, неровной формы. Вкус с ярко выраженной кислинкой.

Важно смотреть и на состав сыра. В идеальном варианте там должны быть следующие ингредиенты: молоко коровье пастеризованное нормализованное, мезофильные молочнокислые бактерии (закваска), натуральный сычужный фермент, соль, хлорид кальция (уплотнитель). Различные нитраты, фосфаты, сорбаты снижают затраты на производство, а значит, и цену на готовый продукт. Наличие в составе этой химии свидетельствует о низком качестве продукта и нарушениях в технологии его производства.

Также важно не путать сыр и сырный продукт. Второй будет гораздо дешевле, так как вместо молока производитель добавляет растительные жиры. Вот только килограмм настоящего сыра не может стоить дешевле 500 рублей.

Проверка качества сыра

Программа «Внимание! Еда!» проверила сыр цельным куском и в нарезке самых популярных торговых марок. В лабораторию Роскачества отправилось пять образцов «Российского» сыра:

1. сыр торговой марки Valio — производитель ООО «Аллгой»;

2. сыр торговой марки «Город сыра» — производитель ООО «Сыры Кубани»;

3. сыр торговой марки «Сыробогатов» — производитель ООО «Первая линия»;

4. сыр торговой марки «Брест-Литовск» — производитель ОАО «Савушкин продукт»;

5. сыр торговой марки «Белебеевский» — производитель АО «Белебеевский ордена „Знак почета“ молочный комбинат».

Все образцы были исследованы на безопасность, наличие растительных жиров, органолептические показатели, количество жира и белка.

А безопасен ли «Российский» сыр?

По результатам проверки весь представленный сыр оказался безопасен. Ни в одном образце эксперты не нашли растительных жиров и антибиотиков. Когда Роскачество проверяло этот продукт в 2017 году, качество сыра было намного хуже. Сейчас же производители учли замечания.

Пятое место занял сыр «Российский» торговой марки Valio. В этом образце содержание соли не соответствует ГОСТу. Также в этом сыре оказалось меньше белка и жира, чем указано на маркировке. Поэтому образец торговой марки Valio получил 4,34 балла из 5.

Вслед за ним идет образец торговой марки «Сыробогатов». Экспертам не понравился его цвет. Содержание соли в этом продукте также не соответствует ГОСТу. Но в этот сыр изготовитель положил не больше, а меньше соли, чем положено. По словам экспертов, так как сейчас у потребителя идет тенденция на снижение потребления соли, производитель пытается подстроиться и уменьшает количество соли в различных продуктах. Но если производитель пишет на своей маркировке, что он соответствует ГОСТу, то он должен ему соответствовать полностью, даже в содержании показателей соли. Так что «Сыробогатов» получил 4,52 балла и занял четвертое место.

У сыров торговых марок «Город сыра» и «Брест-Литовск» эксперты обнаружили примерно такие же проблемы, но только в меньшей степени. Поэтому и у одного, и у другого образца оценки чуть повыше — 4,67 балла. И так как они прошли проверку с одинаковым результатом, на двоих поделили почетное второе место.

Победителем программы «Внимание! Еда!» признан сыр торговой марки «Белебеевский». К нему у экспертов Роскачества не возникло никаких претензий, он получил пять баллов. И теперь этот сыр заслуженно может претендовать на российский знак качества.

Несмотря на небольшие недочеты, в целом качество сыра на прилавках российских магазинов довольно неплохое.