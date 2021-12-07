«Внимание! Еда!» проверила кильку в томатном соусе. Идеальной среди изученных консервов не оказалось

Программа «Внимание! Еда!» вместе с Роскачеством проверила популярные со времен СССР консервы килька в томатном соусе из российских продуктовых магазинов и выбрала лучшие. Однако ни одна марка не получила «Знак качества».

Легендарная килька

Килька в томатном соусе появилась при Никите Хрущеве. Советский лидер с удовольствием угощал ею своих зарубежных коллег. И для них это, конечно, была невероятная экзотика. Эти консервы стали настоящим символом СССР.

В свое время премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер во время визита в СССР пришла в восторг от этой закуски, забрала с собой на родину пару ящиков консервов. Потом она не только лакомилась ими сама, но и угощала своего любимого кота.

Состав кильки в томате очень прост. Это собственно рыба, подсолнечное масло, мука, томатный соус, соль и специи. И цена на консервы доступная.

Несмотря на дешевизну, килька в томате — очень полезное блюдо, содержит Омега-3 жирные кислоты, легкоусвояемый белок, фосфор, калий и кальций, а в томатном соусе — ликопин для профилактики онкологии. Правда, если в СССР ее делали по единому ГОСТу, то сегодня, конечно, производители вполне могут мудрить с составом и технологией производства.

Какая килька лучше

«Внимание! Еда!» отправила на экспертизу Роскачества пять образцов: «Черноморскую» торговой марки «Знак качества», «Беринг», кильку каспийскую Gold Fish, кильку черноморскую эксклюзив «Традиции качества „Пролив“», кильку балтийская «5 морей».

Оценка продукта проводилась по 53 показателям качества и безопасности. Но ни одна килька не получила наивысшей оценки. До пятерки не дотянули абсолютно все. У многих образцов была сильно нарушена целостность рыбы.

1) «Беринг» — 4,9 балла из 5 возможных;

2) «Традиции качества „Пролив“» — 4,5 балла;

3) Gold Fish — 3,7 балла;

4) «5 морей» и «Знак качества» — 3,6 балла.

А что с бородинским хлебом?

Кильку принято есть с бородинским хлебом, так уж повелось со времен СССР. Роскачество проверяло 26 торговых марок. Наивысшую оценку вновь не получил ни один образец. Основные претензии у экспертов вызвали более низкое содержание белка в составе, чем заявлено на этикетке, а также внешний вид хлеба. У образцов некоторых брендов не было должного глянца на поверхности, как полагается по ГОСТу, зато была подгоревшая нижняя корка.

Тем не менее вот пять марок лучшего бородинского хлеба по версии Роскачества:

1) хлеб бородинский торговой марки «Славянский» — он набрал 4,33 балла из 5 возможных;

2) «Хлебозавод № 28» и «Черемушки» — 4,22 балла;

3) «Вологда» — 4,07 балла;

4) «Бородинский новый» — 3,56 балла.

Еще больше информации о пользе и вреде продуктов, а также расширенные результаты исследований вы найдете на портале для умного покупателя Роскачества RSKRF.ru.

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