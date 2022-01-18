«Внимание! Еда!» проверила качество печени трески. В этом продукте много полезных веществ

Печень трески в советское время была очень востребована. Сейчас этот продукт перестал быть дефицитным и к нему несколько пропал интерес. А зря, ведь он очень полезен. Программа «Внимание! Еда!» решила напомнить зрителям о печени трески и отправила на проверку Роскачества пять образцов.

О пользе и производстве трески

Этот продукт содержит до 60% жира, но это рыбий жир — источник необходимых нам витаминов A, D и E и ненасыщенных жирных кислот.

Выбирая печень трески в магазине, лучше отдать предпочтение той, что в стеклянной банке. Так вы не только увидите размер кусков печени, но и то, насколько плотно наполнена банка. Желательно, чтобы консервы были произведены как можно ближе к морю, а еще лучше — в самом море.

Печень трески производят прямо в море, на плавучих заводах, в России это происходит в Архангельской и Мурманской областях. Для подмены печени трески недобросовестные производители используют печень макруруса, минтая, а также молоки лососевых, например, горбуши, с добавлением печени трески. Причина такого обмана покупателей кроется в большом росте цены на сырье.

Проверка качества

При выборе консервов необходимо обращать внимание на срок годности продукта, отсутствие повреждений и вздутия металлической упаковки. Открытая банка не подлежит долгому хранению, ее нужно употребить в пищу как можно скорее. А еще можно потрясти банку: если внутри сильно булькает, значит, печени мало, а масла, наоборот, очень много.

На экспертизу Роскачества отправились образцы следующих торговых марок:

1. «КитБай» от ООО «Восток Продукт»;

2. «Вкусные консервы» от ООО «ТД „Вкусные консервы“»;

3. «Ашан» от ООО «Парус»:

4. «Акватория» от ООО «Дэма»;

5. «Морская радуга» от ООО «Норд Сифуд».

Роскачество проверило органолептические свойства трески, микробиологию, наличие посторонних примесей, соответствие содержимого упаковки и надписи на ней, а также безопасность продукта. В итоге продукт ни одной торговой марки не получил наивысшей оценки, а значит, и знака качества.

В консервах торговых марок «Ашан» и «Акватория» содержание соли оказалась менее требуемого по ГОСТу. Самую низкую оценку получила печень трески торговой марки «КитБай».

Лучшими в рейтинге оказались продукты торговых марок «Ашан», «Вкусные консервы» и «Морская радуга». Все они получили 4,35 балла из пяти. На втором месте — печень трески торговой марки «Акватория» (4,1 балла), на третьем — образец торговой марки «КитБай» (3,9 балла).