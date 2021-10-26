«Внимание! Еда!» проверила черный молотый перец. Какой вкус считают идеальным?

Этот продукт нельзя есть в чистом виде. Чаще всего его можно увидеть на столах ресторанов и кафе. Гурманы после него могут чувствовать учащенное дыхание и испытывать приятное жжение. Эксперты Роскачества решили проверить черный молотый перец.

Черный перец — одна из самых древних пряностей мира. Эта приправа помогает пищеварению, древние римляне употребляли ее в больших количествах. Почти две тысячи лет назад в Александрии перцем даже платили налог — настолько он был ценен. Эту специю добавляют в супы, подливки, соусы, овощные салаты, маринады, используют при приготовлении всех видов мяса, включая дичь.

Без черного перца не обходится изготовление колбас и других изделий из мяса. В общепите на столе всегда вместе с солью стоит баночка с перцем, чтобы сделать блюдо более пикантным. Черный перец выращивают в Индии, Шри-Ланке, на острове Ява, во Вьетнаме и Бразилии. В России его продают под различными брендами. Разброс цен в российских магазинах на этот продукт велик — от 20 до почти 90 рублей за пакетик.

Какие марки участвовали в исследовании

Роскачество взяло на проверку образцы этой специи пяти брендов:

1. черный перец молотый торговой марки Kamis — производитель — компания McCormick Polska S.A.;

2. черный перец молотый торговой марки «Цикория» — производитель ООО «Цикория С. А.»;

3. черный перец молотый торговой марки «Вкус Вилл» — производитель ООО «Специи Сибири»;

4. черный перец молотый торговой марки «Гранум» — производитель ООО «Каре»;

5. черный перец молотый торговой марки «Мастер Дак» — производитель ООО «Сантус».

Эксперты проверили продукт на микробиологию, наличие посторонних примесей, соответствие содержимого упаковки и надписи на ней, безопасность, а также органолептические свойства перца.

Худшие и лучшие бренды

Ни один принявший в исследовании черный молотый перец не получил наивысшей оценки, поэтому не может претендовать на российский Знак качества. Хуже всего дела оказались у продукта торговой марки «Гранум». Специалисты в лаборатории охарактеризовали его так: аромат слабовыраженный, вкус слабожгучий. Кроме того, в этой приправе зафиксировано пониженное содержание эфирных масел и пиперина.

«Пиперина должно быть не меньше 5%. То есть если его меньше 5%, это может говорить о низком качестве сырья либо о намеренной фальсификации», — сказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Также в этом перце обнаружилось слишком много золы, которая образовалась при испытаниях. Это тоже говорит о низком качестве продукта. В итоге пряность торговой марки «Гранум» получила всего лишь 3,9 балла в нашем рейтинге.

По 4,3 балла специалисты отдали перцу торговых марок Kamis и «Цикория». И в той и в другой приправе тоже оказалось недостаточно пиперина для опережающего стандарта Роскачества.

На втором месте оказался черный перец торговой марки «Мистер Дак». В его составе обнаружились остатки пестицидов. Это не так страшно, но на высшую оценку он тоже не тянет, поэтому получил 4,6 балла из пяти возможных.

Черный перец торговой марки «Вкус Вилл» занял первое место в рейтинге. У него классический аромат, свойственный черному перцу, и хороший, острожгучий вкус без посторонних привкусов и запахов. Однако нашелся и минус: у этой пряности оказалась чуть меньше положенной массовая доля продукта, проходящего через сито проволочной тканной сетки. Поэтому он получил 4,85 балла из пяти возможных.

Специалисты посоветовали отдавать предпочтение черному перцу горошком, а потом дома самостоятельно его молоть.

Больше информации о пользе и вреде продуктов, а также расширенные результаты исследований можно найти на портале для умного покупателя Роскачества.

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