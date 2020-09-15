«Внимание, еда!»: почти все креветки в магазинах признали безопасными

Общенациональная Ассоциация генетической безопасности вместе с программой «Внимание, еда!» проверила пять образцов замороженных креветок. Результаты удивили, причем в хорошую сторону.

Из элиты в общие массы

20 лет назад креветки считались чуть ли не элитным деликатесом. Они и в магазине стоили дорого, а цена ресторанного блюда из них просто пробивала все пределы разумного. Сейчас ситуация стала проще, и креветки можно купить в каждом супермаркете.

Креветки — это вид ракообразных из отряда десятиногих. Они широко распространены в морях всего мира, многие виды освоили и пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьируется от 2 до 30 сантиметров. Креветки, которые растут на воле, а не в аквакультуре, питаются водорослями и рачками. Благодаря этому они имеют особый насыщенный аромат и прочные панцири, а также плотное мясо, ведь большую часть времени они проводят в движении.

Состав креветок впечатляет. Во первых, это практически чистый белок. Такой продукт можно смело назвать диетическим. В ста граммах креветок — всего 99 килокалорий. В них нет углеводов. Примерно 90% калорий в креветках поступают из белка, а остальные — из жира. Кроме того, порция этих рачков обеспечивает организм человека более чем 20 различными витаминами и минералами, в том числе покрывает почти 60% ежедневной потребности в селене — очень полезном минерале.

«Мы должны понимать, что нас спасет только исследование продукта. Декларирование его качества, подробный анализ его состава. Соответственно, мы голосуем за качественные марки, которые представляются в данной программе», — отметила врач-диетолог Марият Мухина.

Есть у креветок и противопоказания. Их категорически нельзя аллергикам. Кроме того, креветки следует употреблять с осторожностью тем, у кого больные почки. Они даже могут вызвать так называемый белковый удар. И тогда сильное отравление гарантированно.

Приступы тошноты, рвоты, повышение температуры тела, общая слабость, диарея и сильный болевой синдром с локализацией в области желудка могут говорить об отравлении креветками. Такое состояние требует незамедлительного вмешательства медиков. Но, если противопоказаний нет, креветки — это просто отличная еда.

Исследование

Общенациональная ассоциация генетической безопасности отправила на исследование в лабораторию пять образцов варено-мороженных креветок:

1. Креветки варено-мороженые развесные торговой марки «Агама Истра» — изготовитель ООО «Агама Роял Гринланд»;

2. Креветки варено-мороженые торговой марки «Polar» — изготовитель ООО «Полар Сифуд Раша»;

3. Креветки варено-мороженые торговой марки «Aro» — изготовитель ООО «Ново-Мар»;

4. Креветки варено-мороженые развесные торговой марки «Ашан» — изготовитель ООО «Агама Роял Гринланд»;

5. Креветки варено-мороженые торговой марки «Каждый день» — изготовитель ООО «Вичюнай-Русь».

По мнению покупателей, чаще всего производители креветок грешат большим объемом ледяной глазури в своей продукции. Проблема в том, что покупатель приобретает килограмм продукта, а в готовом виде получает в два раза меньше.

Но особо хитрые покупатели придумали способ освободить креветки от части льда до взвешивания. Лайфхак выглядит так: берется дуршлаг, и креветки просеиваются. Дуршлаг можно позаимствовать на время в хозяйственном отделе.

По нормативам Роспотребнадзора, количество ледяной глазури на креветках не должно превышать 8%. Но очень часто объем замороженной воды на этом продукте достигает 20% и более.

Иногда тот или иной продукт осознанно смачивается или обливается водой, чтобы весил тяжелее. Иногда речь может идти о том, что продукт размораживается и потом опять замораживается. И, конечно, если мы визуально видим большое количество льда, этот продукт лучше не покупать. Со всех точек зрения, лучше поберечься Елена Шаройкина директор ОАГБ, глава комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ.

Все любители креветок должны помнить, что этот продукт продается уже в варено-замороженном виде. Этих ракообразных предварительно готовят прямо на корабле, во время вылова. Поэтому дома долго варить их не надо. Достаточно просто положить в кастрюлю, добавить соль, перец, лавровый лист, зелень и залить кипятком. Важно не упустить время и не переварить креветки. Иначе они станут резиновыми.

На упаковках с креветками прописывают числовые пары, которые многие принимают за их размеры. На самом деле, они обозначают количество штук в одном килограмме готового продукта, и получается, что чем меньше эти числа, тем крупнее каждая креветка.

Но крупнее — это еще не значит вкуснее. Кстати, чаще всего российские креветки, выловленные в северных морях, гораздо лучше и полезнее, чем те, которые произведены в Китае или во Вьетнаме. В этих азиатских странах креветки чаще всего разводят в аквакультуре, кормят гормонами и всякой химией.

Гормоны роста — они вообще влияют на рост всех тканей. Не только креветочных, но и когда они попадают к нам в организм, там, вот эти пептиды — они влияют на рост опухолей, канцерогенных клеток, и могут привести к патологическим процессам. В частности к озлокачествлению Марият Мухина.

Что касается исследованных образцов, специалисты лаборатории не обнаружили ни в одном экземпляре превышения по тяжелым металлам: ртути, мышьяку, свинцу, кадмию и стронцию.

Но при этом в креветках нашлось много ледяной глазури. Особенно в тех, которые продаются на развес.

Результаты

По результатам исследований, креветки «Агама Истра», «Полар», «Ашан» и «Каждый день» соответствует требованиям безопасности Таможенного союза. Никаких нарушений в них не найдено.

Только один образец не прошел проверку. Это креветки варено-мороженные торговой марки «Aro» — производитель ООО «Ново-Мар», сделанные специально для магазина METRO Cash&Carry. Обсеменение вредными бактериями у этого продукта превышено в полтора раза. А с остальными образцами все в полном порядке.

«Слышала все страшные истории, в каких ужасных условиях их выращивают, как они напичканы всякими химикатами, как они опасны и так далее. И вдруг выясняется, что не так все плохо. Это называется — должны быть и у нашего проекта хорошие новости. Получается, что креветки мы можем вполне спокойно покупать и употреблять в пищу», — отметила Елена Шаройкина.

Все исследования проекта «Внимание, еда!» проходят в сертифицированных лабораториях, на это имеются соответствующие документы.