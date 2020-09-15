«Внимание, еда!»: почти все креветки в магазинах признали безопасными
Из элиты в общие массы
20 лет назад креветки считались чуть ли не элитным деликатесом. Они и в магазине стоили дорого, а цена ресторанного блюда из них просто пробивала все пределы разумного. Сейчас ситуация стала проще, и креветки можно купить в каждом супермаркете.
Креветки — это вид ракообразных из отряда десятиногих. Они широко распространены в морях всего мира, многие виды освоили и пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьируется от 2 до 30 сантиметров. Креветки, которые растут на воле, а не в аквакультуре, питаются водорослями и рачками. Благодаря этому они имеют особый насыщенный аромат и прочные панцири, а также плотное мясо, ведь большую часть времени они проводят в движении.
Состав креветок впечатляет. Во первых, это практически чистый белок. Такой продукт можно смело назвать диетическим. В ста граммах креветок — всего 99 килокалорий. В них нет углеводов. Примерно 90% калорий в креветках поступают из белка, а остальные — из жира. Кроме того, порция этих рачков обеспечивает организм человека более чем 20 различными витаминами и минералами, в том числе покрывает почти 60% ежедневной потребности в селене — очень полезном минерале.
«Мы должны понимать, что нас спасет только исследование продукта. Декларирование его качества, подробный анализ его состава. Соответственно, мы голосуем за качественные марки, которые представляются в данной программе», — отметила врач-диетолог Марият Мухина.
Есть у креветок и противопоказания. Их категорически нельзя аллергикам. Кроме того, креветки следует употреблять с осторожностью тем, у кого больные почки. Они даже могут вызвать так называемый белковый удар. И тогда сильное отравление гарантированно.
Приступы тошноты, рвоты, повышение температуры тела, общая слабость, диарея и сильный болевой синдром с локализацией в области желудка могут говорить об отравлении креветками. Такое состояние требует незамедлительного вмешательства медиков. Но, если противопоказаний нет, креветки — это просто отличная еда.
Исследование
Общенациональная ассоциация генетической безопасности отправила на исследование в лабораторию пять образцов варено-мороженных креветок:
1. Креветки варено-мороженые развесные торговой марки «Агама Истра» — изготовитель ООО «Агама Роял Гринланд»;
2. Креветки варено-мороженые торговой марки «Polar» — изготовитель ООО «Полар Сифуд Раша»;
3. Креветки варено-мороженые торговой марки «Aro» — изготовитель ООО «Ново-Мар»;
4. Креветки варено-мороженые развесные торговой марки «Ашан» — изготовитель ООО «Агама Роял Гринланд»;
5. Креветки варено-мороженые торговой марки «Каждый день» — изготовитель ООО «Вичюнай-Русь».
По мнению покупателей, чаще всего производители креветок грешат большим объемом ледяной глазури в своей продукции. Проблема в том, что покупатель приобретает килограмм продукта, а в готовом виде получает в два раза меньше.
Но особо хитрые покупатели придумали способ освободить креветки от части льда до взвешивания. Лайфхак выглядит так: берется дуршлаг, и креветки просеиваются. Дуршлаг можно позаимствовать на время в хозяйственном отделе.
По нормативам Роспотребнадзора, количество ледяной глазури на креветках не должно превышать 8%. Но очень часто объем замороженной воды на этом продукте достигает 20% и более.
Иногда тот или иной продукт осознанно смачивается или обливается водой, чтобы весил тяжелее. Иногда речь может идти о том, что продукт размораживается и потом опять замораживается. И, конечно, если мы визуально видим большое количество льда, этот продукт лучше не покупать. Со всех точек зрения, лучше поберечьсяЕлена Шаройкинадиректор ОАГБ, глава комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ.
Все любители креветок должны помнить, что этот продукт продается уже в варено-замороженном виде. Этих ракообразных предварительно готовят прямо на корабле, во время вылова. Поэтому дома долго варить их не надо. Достаточно просто положить в кастрюлю, добавить соль, перец, лавровый лист, зелень и залить кипятком. Важно не упустить время и не переварить креветки. Иначе они станут резиновыми.
На упаковках с креветками прописывают числовые пары, которые многие принимают за их размеры. На самом деле, они обозначают количество штук в одном килограмме готового продукта, и получается, что чем меньше эти числа, тем крупнее каждая креветка.
Но крупнее — это еще не значит вкуснее. Кстати, чаще всего российские креветки, выловленные в северных морях, гораздо лучше и полезнее, чем те, которые произведены в Китае или во Вьетнаме. В этих азиатских странах креветки чаще всего разводят в аквакультуре, кормят гормонами и всякой химией.
Гормоны роста — они вообще влияют на рост всех тканей. Не только креветочных, но и когда они попадают к нам в организм, там, вот эти пептиды — они влияют на рост опухолей, канцерогенных клеток, и могут привести к патологическим процессам. В частности к озлокачествлениюМарият Мухина.
Что касается исследованных образцов, специалисты лаборатории не обнаружили ни в одном экземпляре превышения по тяжелым металлам: ртути, мышьяку, свинцу, кадмию и стронцию.
Но при этом в креветках нашлось много ледяной глазури. Особенно в тех, которые продаются на развес.
Результаты
По результатам исследований, креветки «Агама Истра», «Полар», «Ашан» и «Каждый день» соответствует требованиям безопасности Таможенного союза. Никаких нарушений в них не найдено.
Только один образец не прошел проверку. Это креветки варено-мороженные торговой марки «Aro» — производитель ООО «Ново-Мар», сделанные специально для магазина METRO Cash&Carry. Обсеменение вредными бактериями у этого продукта превышено в полтора раза. А с остальными образцами все в полном порядке.
«Слышала все страшные истории, в каких ужасных условиях их выращивают, как они напичканы всякими химикатами, как они опасны и так далее. И вдруг выясняется, что не так все плохо. Это называется — должны быть и у нашего проекта хорошие новости. Получается, что креветки мы можем вполне спокойно покупать и употреблять в пищу», — отметила Елена Шаройкина.
Все исследования проекта «Внимание, еда!» проходят в сертифицированных лабораториях, на это имеются соответствующие документы.