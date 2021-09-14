«Внимание! Еда!» обнаружила соевый изолят и свиную шкуру в докторской колбасе

Специалисты Роскачества в рамках проекта «Внимание! Еда!» проверили пять образцов докторской колбасы. И хотя недавно требования к этому продукту серьезно ужесточили, высшую оценку не получила ни одна проверенная колбаса.

Вместо «Сталинской» — докторская

Докторскую колбасу придумали еще в 1936 году. Первоначально она должна была называться «Сталинская». Однако выпускать продукт с таким названием в итоге не рискнул ни один из мясокомбинатов.

Поэтому появилась докторская колбаса, которая — в соответствии с названием — должна была помочь тем, «чье здоровье было подорвано в результате царского деспотизма и в результате гражданской войны». Предполагалось, что ее будут подавать только в санаториях и больницах, однако в скором времени она появилась на прилавках магазинов.

Тогда в состав докторской входили только говядина, свинина, яйца, соль, сахар, мускатный орех и кардамон. Кроме того, в производстве колбасы использовалось парное мясо. Это был диетический, вкусный, полезный продукт.

Сегодня от докторской тех времен осталось одно название. А в 90-е годы производители начали добавлять в нее растительный белок, животный белок, кровь, субпродукты, кожу. Но недавно требования к этому продукту ужесточились.

«Раньше докторскую колбасу можно было делать как по ГОСТУ, так и по ТУ. Либо по СТО, по собственным техническим условиям. Однако в позапрошлом году был принят четкий ГОСТ на докторскую колбасу. После 1 июня 2020 года, когда закончился переходный период, колбасу по ТУ докторскую выпускать вообще нельзя», — объяснила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Специалист также отметила, что пандемия коронавируса не оказала серьезного негативного влияния на производственные показатели мясоперерабатывающей отрасли. По итогам 2020 года прирост объемов выпуска вареных колбас наблюдался на уровне 6-7% по сравнению с 2019 годом.

При этом Всероссийская организация здравоохранения уже более года назад признала продукты из переработанного мяса вредными для здоровья, поставив их в один ряд с алкоголем и табаком.

В поиске безопасной колбасы

На экспертизу было отправлены пять образцов докторской колбасы:

1. колбаса «Докторская» ГОСТ торговой марки «Останкино» — производитель ЗАО «МЗ «С-Останкино»;

2. колбаса «Докторская» торговой марки «Великолукский» — производитель «Великолукский мясокомбинат»;

3. колбаса «Докторская» ГОСТ торговой марки «Царицыно» — производитель ОАО «ФТД „Царицыно“»;

4. колбаса «Докторская» ГОСТ торговой марки «Дымов» — производитель ООО «Дымовское колбасное производство»;

5. колбаса «Докторская Стародворская» торговой марки «Стародворские колбасы» — производитель ЗАО «Стародворские колбасы».

В лабораториях Роскачества образцам присвоили рейтинг по пятибалльной системе. Высшую оценку в итоге не получила ни одна проверенная колбаса. Но вместе с тем все образцы были признаны безопасными продуктами.

Самую низкую оценку получила продукция торговой марки «Стародворские колбасы». Оказалось, что этот продукт сделан не по ГОСТу, а по ТУ, что в классической докторской недопустимо. Но производители схитрили. Их название сходно по степени смешения с названием, установленным ГОСТ.

«ГОСТ как раз ограничил вот это слово — „докторская“. Даже те, кто сейчас делает колбасу и пытается ее назвать „Докторская Московская“, „Докторская Старославянская“ и так далее. В любом случае слово „докторская“ будет запрещено», — отметила Завьялова.

Помимо этого, эксперты Роскачества отметили, что эта колбаса резиноподобная, у нее недостаточно выражен аромат пряностей, но есть вяжущий привкус мяса птицы, которого в докторской по рецептуре быть не должно. В итоге эта колбаса получила полтора балла из пяти возможных.

Недалеко о нее ушел и продукт торговой марки «Царицыно». В этой докторской нашли изолят соевого белка и свиную шкурку. Сама колбаса оказалась рыхлой с нехарактерным вкусом и чрезмерно соленой. По составу абсолютно не соответствует стандарту качества. Докторская «Царицыно» получает два балла из пяти.

Докторская торговой марки «Великолукский» тоже оказалась слишком соленой с нехарактерным вяжущим привкусом и со свиной шкуркой в составе. Ей специалисты поставили всего лишь два с половиной балла.

Далека от идеала и докторская марки «Дымов». В этом продукте обнаружены растительный углеводный компонент и фрагменты мышечной соединительной ткани. А это в докторской колбасе, сделанной по ГОСТу, недопустимо. Кроме того, в этом продукте есть усилитель вкуса глутамат натрия.

«Список ингредиентов докторской ограничен. Это свинина, говядина, вода, молоко, яйца, специи, пряности, антиокислитель аскорбиновая кислота и фиксатор краски нитрит натрия. Кроме этих ингредиентов ничего в составе докторской быть не должно. Ни изолята соевого белка, ни свиной шкурки, ни других каких-то дополнительных ингредиентов», — отметила Завьялова.

Этой колбасе эксперты Роскачества поставили 2,8 балла.

Колбаса-победитель

Самой качественной колбасой из всех представленных образцов была признана докторская колбаса торговой марки «Останкино». В ней практически не нашли нарушений. Но до пятерки она все равно недотянула. В Роскачестве ей поставили четыре балла из-за глутамата натрия. Хотя это не грубое нарушение, но по ГОСТу этого вещества в продукте быть не может.

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