«Внимание! Еда!» назвала лучшую марку спагетти после проверки Роскачества

Спагетти — тот продукт, который обожают во всем мире. Россия не является исключением. Программа «Внимание! Еда!» проверила спагетти пяти марок, сделанные из твердых сортов пшеницы.

Спагетти родом из Италии. В России их часто именуют просто макаронами. В советские времена их делали из разных сортов пшеницы, в том числе и из мягких. Ели и с сосисками, и с котлетами, и с томатным соусом, и с сыром. Сейчас рецепты стали более изысканными — и почти все теперь знают, что нужно выбирать продукт из твердых сортов пшеницы.

«Чем ценится паста из твердых сортов пшеницы? Тем, что она высокобелковая. То есть углеводов в ней меньше, чем [в изделиях] из мягких сортов пшеницы. Поэтому для фигуры паста безопаснее, чем, например, хлеб или булочки», — заявила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

В России огромное количество спагетти твердых сортов самых разных производителей и в самом широком ценовом диапазоне — от 70 до 400 рублей за пачку. На проверку Роскачества отправилось пять образцов спагетти из твердых сортов пшеницы.

1. «Шебекинские» — производитель ООО «МакПром»;

2. Federici — производитель ООО «Макаронная фабрика „Америя“»;

3. «Макфа» — производитель ОАО «Макфа»;

4. Granmulino — производитель ООО «Поспелихинская макаронная фабрика»;

5. «Роллтон» — производитель ООО «ТД «Оскол».

На пятом месте по результатам экспертизы оказались спагетти от Granmulino, на четвертой строчке — макаронные изделия торговой марки «Роллтон». У этих двух образцов оказалось пониженное содержание белка и повышенное содержание мягких сортов пшеницы.

На третьем месте бренд Federici. Специалисты нашли в спагетти данной марки слишком много мягкой пшеницы. Серебро рейтинга получила торговая марка «Шебекинские». В спагетти тоже оказалось намного меньше белка, чем положено по наивысшему стандарту качества.

Выше всего эксперты оценили спагетти от «Макфа». Именно к этому продукту у специалистов не возникло никаких вопросов. Спагетти действительно сделаны из твердых сортов пшеницы, в них достаточно белка и других полезных элементов.

Подписывайтесь на нашу группу в «Одноклассниках», чтобы не пропустить новые выпуски программы «Внимание! Еда!».