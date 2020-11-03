«Внимание! Еда!» нашла вредные бактерии в большинстве изученной семги

Общенациональная ассоциация генетической безопасности в рамках проекта «Внимание! Еда!» проверила четыре бренда охлажденной семги. Оказалось, что большую часть из них есть опасно.

Любимый продукт

Семга не входит в перечень каждодневных и крайне необходимых продуктов, это деликатес, который обычно падают на праздниках или по специальным случаям. Несмотря на стоимость семги, блюда приготовленные из нее пользуются огромной популярностью.

Второе название этой рыбы — атлантический лосось. Она обитает в северных холодных водах морей и океанов. В настоящее время семгу в основном разводят на фермах, из-за чего она имеет не очень хорошую репутацию. Рыба внушительных размеров: особи достигают одного метра в длину, весят около 20 килограммов.

Семга невероятно питательна благодаря богатому составу полезных веществ. 20 лет назад она считалась ценным деликатесом. Но разведение в рыбных хозяйствах и на аквафермах обеспечило рынок этой продукцией, и она перестала быть дефицитной.

Искусственный аналог

Сегодня стейки из семги есть в каждом супермаркете. Вот только определить, дикая ли это рыбка, или выращенная на акваферме не всегда возможно. А разница огромная.

Чтобы защитить морские ресурсы и понизить затраты, рыбоводы все чаще кормят лосося растительным маслом. Это хорошо для окружающей среды, но создает новые проблемы, которые сказываются на здоровье потребителей.

Кроме того, в корм замешивают патоку, кровь, дрожжи, ГМО, сою и кукурузу с добавлением антибиотиков, гормонов роста и консервантов, которыми пропитывают рыбу еще при жизни, чтобы дольше хранилась на прилавках.

Самый лучший лосось — тот, который водится в дикой природе. Он обитает в Атлантическом, Северно-Ледовитом океане, в Баренцевом, Белом и Балтийском морях. Очень ценится рыба, выловленная у берегов Мурманска. Дикая рыба будет стоить дороже, но зато в ее составе наивысшее содержание жирных кислот Омега-3. В то же время в фермерской семге больше жира, так как она меньше двигается.

«Мы понимаем, что принципиально разное соотношение мышечной жировой массы фермерской рыбы и рыбы дикой влияет и на ее перевариваемость. То есть, если какие-то диспептические явления — подташнивание, изжога, горечь во рту — после того, как человек съел эту рыбу. <…> Но мы должны понимать, что, несмотря на обсуждаемую пользу рыбьего жира, семга является тяжелым для пищеварения продуктом», — отметила доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова.

Проверка

На проверку семги отобрали четыре вида стейков:

1. Стейк из лосося охлажденный торговой марки «Ашан» — изготовитель ООО «Ашан»;

2. Стейк из семги охлажденный торговой марки «Азбука вкуса» — изготовитель ЗАО «Северная компания»;

3. Стейк из семги торговой марки «Бахетле» — изготовитель ООО «Бахетле-1»;

4. Стейк с кожей из лосося атлантического торговой марки «METRO» — изготовитель ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».

Почти вся охлажденная семга, продающаяся в магазинах, не соответствует требованиям безопасности Евразийского экономического союза. Три из четырех образцов в лаборатории забраковали и сочли непригодными для употребления в пищу.

«Статистика очень неприятная. Три из четырех есть нельзя. Куплено это все в ведущих крупных сетях, как российских, так и международных. И очень важно понимать, где цепочка была нарушена: при транспортировке, при хранении или непосредственно на производстве», — заявила директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности Елена Шаройкина.

В стейках из семги торговой марки «METRO» количество патогенных бактерий превышено в полтора раза. А в рыбе из магазина «Азбука вкуса» обсеменение вредными бактериями превышает норму в 23 раза.

«Тут такая ситуация, что мы действительно не знаем, кто виноват в ситуации с различными ненужными обсеменениями, кишечной палочкой и так далее. Виноваты производители или виновата торговая сеть. В данном случае мы понимаем и сталкиваемся с этим 15 лет, что подчас более дешевый сегмент, а иногда и дискаунтер имеет более высокое качество продукции, чем какой-нибудь дорогой элитный магазин», — добавила Шаройкина.

Самые плохие показатели у охлажденной семги из магазина «Бахетле». На этой рыбе вредных бактерий больше допустимой нормы в 30 раз, а еще на ней живет кишечная палочка.

Источником заражения рыбы может быть лед, на котором семга лежит в магазине. Его просто забывают обновлять.

«Лед при недостаточно низкой температуре является недостаточно статичной средой, которая замедляет скорость размножения патогенных организмов, но не уничтожает его. Поэтому, если обсемененный образец лежал во льду, потом был продан, а на его место положили новый, то он будет обсеменен, и в этой среде будет проходить размножение этих патогенных бактерий», — объяснила Анна Гончарова.

Единственный образец, который не вызвал нареканий у специалистов, — это стейк из семги, изготовленный ООО «Ашан». Эта рыба свежая, в ней нет превышений по гормонам, солям тяжелых металлов. Эта семга и становится победителем.

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