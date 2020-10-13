«Внимание! Еда!» нашла листерии и сальмонеллы в популярных пельменях. Каким брендам можно доверять

Общенациональная Ассоциация генетической безопасности проверила шесть образцов классических пельменей и пришла к удивительным выводам. Самыми честными с покупателями оказались производители наиболее дешевых пельменей. А в тех, что можно назвать элитными, нашлись листерии и сальмонеллы.

Популярный продукт

Пельмени в России во все времена были палочкой-выручалочкой благодаря элементарному способу приготовления. Чтобы приготовить любимое блюдо взрослых и детей, достаточно, по сути, добавить к ним воды.

Дословно пельмени переводятся, как хлебное ушко. Это блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или рыбы. Но даже классических мясных на рынке очень много разных видов: большие, маленькие, с завитушками, в форме ушка, в виде солнышка или мешочка, с хвостиком или в форме выпуклого ромбика.

Благодаря своему составу пельмени — полный комплект белка с быстрыми углеводами, и это очень калорийно. Про полных людей даже обидно шутят, что они похожи на кладбище пельменей.

«Если у вас ожирение или избыточная масса тела, вы должны забыть об этом блюде. Если вы хотите пельмени, то делайте их из отрубной муки, самостоятельно дома и ешьте ограниченно. Без сметаны, без масла и так далее. Это уже диетические пельмени должны быть. А если у вас нормальный вес, вы можете, особенно зимой, побаловать себя тарелочкой пельменей», — отметила врач-диетолог Марият Мухина.

Современные покупатели часто тоскуют по советским пельменям, но с точки зрения качества делать этого точно не стоит. Состав начинки никто не мог разгадать, но мяса там точно не было. При варке они склеивались и превращались в некую субстанцию.

Пельмени есть во всем мире, только называются они по разному. В Китае это димсамы, у кавказских народов манты и хинкали, у японцев — гедза, у итальянцев — равиоли. Пожалуй, такого блюда нет разве что у американцев. Когда они приезжают в Россию, то пробуют их с осторожностью.

Проверка

Для проверки проектом «Внимание! Еда!» были отобраны и дорогие, и самые доступные по цене пельмени:

1. Пельмени торговой марки «Сибирская коллекция» — изготовитель ООО «Щелковский МПК»;

2. Пельмени торговой марки «Каждый день» — изготовитель ООО «Фабрика Уральские пельмени»;

3. Пельмени торговой марки «Останкинские традиционные» — изготовитель ОАО «ОМПК»;

4. Пельмени «Медвежье ушко» торговой марки «Стародворье» — изготовитель ЗАО «Мясная галерея»;

5. Пельмени «Калмыцкие» торговой марки «ВкусВилл» — изготовитель ООО «Друг степей»;

6. Пельмени «Классика» торговой марки «Цезарь» — изготовитель ООО «Морозко».

В большинстве исследованных образцов были обнаружены нарушения. Например, на упаковке пельменей «Каждый день» указано, что начинка приготовлена из говядины. Но, на самом деле, там мясо птицы, соя и масса добавок.

Сою нашли и в дорогих пельменях торговой марки «ВкусВилл». В них же обнаружилась кишечная палочка, а обсеменение вредными бактериями превышено в пять раз.

«Все результаты наших исследований мы передаем соответствующим органам — в Роспотребнадзор. Мы не видим необходимой реакции», — отметила директор ОАГБ, глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ Елена Шаройкина.

Пельмени с соей для «ВкусВилла» сделало ООО «Друг степей». Видимо, магазину пора проверить своих поставщиков.

В пельменях, которые также относят к сегменту премиум-класса, под названием «Цезарь» есть соя. На этикетке про это ни слова. Также там есть мясо птицы, хотя в перечне только свинина и говядина. Но самое главное — там есть еще и листерии.

«Они могут поражать не просто печень, лимфоидную ткань, но даже и нервную ткань. То есть, картина листериоза может быть очень разнообразной, ее трудно диагностировать. Когда у человека болит голова, симптомы менингита, никто не подумает, что у него листериоз», — заметила Мухина.

Удручающие результаты пришли по итогам исследования пельменей «Стародворье», изготовленные ЗАО «Мясная галерея». Там дорогое мясо заменили курятиной. Там тоже есть листерии, но эксперты нашли и сальмонеллы.

«Пельмени — это то, что очень часто варится на скорую руку. Пропала ли кишечная палочка, пропали ли листерии, мы с вами не можем быть уверенными. Но то что сальмонеллез не пропадет — мы это понимаем. Это опасно для здоровья. Опасно. Конечно же, этого производителя ничего никогда нельзя покупать», — подчеркнула Шаройкина.

Популярные пельмени «Сибирская коллекция», которые тоже стоят недешево, проверку прошли достойно. Грубых нарушений нет. Но в составе фарша присутствует мясо птицы, хотя в классических пельменях, ее быть не должно. Но отметим, что о наличии курятины производитель сообщил на этикетке.

Самыми дисциплинированными и честными оказались производители дешевых пельменей. В «Останкинских традиционных», сделанных Останкинским мясокомбинатом, есть соя, но об этом честно написано на упаковке. А еще здесь фарш сделан действительно из свинины и говядины. ДНК курицы проверка не нашла.

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