«Внимание! Еда!» нашла листерии и кишечную палочку в популярном фарше

Общенациональная ассоциация генетической безопасности в рамках проекта «Внимание! Еда!» проверила пять образцов свино-говяжьего фарша и нашла там сюрприз. Оказалось, что продукт некоторых брендов не стоит покупать, если не хочется пережить листериоз.

Популярный продукт

Раньше фарш делали сами, а не покупали в магазинах. Но сейчас этот продукт стал спасением для большинства хозяек. Из него можно быстро приготовить огромное количество блюд.

Идеальная пропорция свино-говяжьего фарша — 1:1. То есть, если берут один килограмм свинины, то говяжьего мяса должно быть тоже один килограмм. Лучше всего подойдут для изготовления фарша шейка, грудинка и задняя часть. В них много мяса и жира, который добавит фаршу сочности.

Что касается говядины, то в идеале это должна быть мякоть неяркого, нежно-гранатового цвета из крупных, плотно сомкнутых волокон. Если присутствует жир, он должен быть цвета домашних сливок или сметаны. А вот если жир будет желтый, темного цвета, то это свидетельствует о старости, жесткости мяса, даже если оно нежно-розового цвета.

Секреты фарша

Желательно, чтобы в составе фарша было только мясо, без всяких специй. Их любая хозяйка сможет добавить самостоятельно.

«Если в фарш добавлена соль, то скорее всего есть риск купить мясо, которое уже было подпорчено. И соль здесь, как консервант, как остановка гнилостно-бактериальной порчи продукта. Консистенция должна быть достаточно плотная. То есть, если он у вас под руками расплывается и если идет образование водных прожилок, это значит, что фарш был разбавлен водой», — объяснила врач-диетолог Марият Мухина.

Считается, что если фарш светлый, значит там больше свинины. А если красный — говядины. Но это не всегда так. Мясо имеет способность менять цвет в зависимости от условий хранения, а также от того, какую часть туши туда прокрутили. Иногда как раз для цвета туда могут интегрировать субпродукты, жилы, подкожные пленки, шкурку.

Если фарш имеет запах тухлых носков даже при жарке, это сигнал о том, что там есть подкожные пленки, которые попадают в продукт вместе с потовыми железами.

Эксперты советуют не пробовать фарш на вкус до момента термической обработки.

Если там есть какие-то паразиты, она рискует заболеть серьезными паразитарными инфекциями, которые текут годами. Такие как эхинококк, бычий бычий цепень. Они откладывают личинки в органах Марият Мухина.

Поэтому при покупке определять, насколько качественный фарш, приходится по цвету, запаху и внешнему виду массы. Дальше уже лотерея для тех, кто ленится прокрутить мясо сам.

Исследование

Общенациональная ассоциация генетической безопасности отправило на исследование в лабораторию пять марок свино-говяжьего фарша:

1. Фарш торговой марки «ВкусВилл» — изготовитель ООО «Пищевой комбинат Панино»;

2. Фарш торговой марки «Слово мясника» — изготовитель ООО «Тамбовский бекон»;

3. Фарш «Краинский» фермерский, торговой марки «Ашан» — изготовитель ООО «Филье Проперти»;

4. Фарш «Домашний», торговой марки «Дикси» — изготовитель ОАО «Великоновгородский мясной двор»;

5. Фарш «Домашний», торговой марки «Billa» — изготовитель ООО «Билла».

Весь проверенный фарш оказался действительно из мяса. Там нет продуктов растительного происхождения. Но среди образцов оказался фарш, по-настоящему опасный для здоровья.

«Неважно, где нарушены санитарные условия: где-то на производстве или прямо в магазине, на магазинной кухне. Они нарушены — это беспорядок. Этот беспорядок приводит к тому, что мы с вами можем заболеть. Ну не знаю, может быть сейчас потребители посмотрят нашу программу и напишут заявление в Генпрокуратуру, например», — отметила директор ОАГБ, глава комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ Елена Шаройкина.

Нарушения нашли в фарше «Домашний» торговой марки «Дикси», изготовленном ОАО «Великоновгородским мясным двором». Там обнаружились листерии.

Листерии — палочковидные бактерии, вызывающие листериоз, который приводит к поражению лимфатических узлов и нервной системы.

Смесь из патогенных бактерий обнаружили в фарше торговой марки «Billa», изготовленном в одноименном магазине. Обсеменение там превышено в несколько раз. В этой субстанции живут листерии и кишечная палочка.

«По закону, они раз в два года, в три года проверяют производителя. Но проверить дополнительно они могут, если поступил сигнал. Вот мы отправляем сигнал, мы отправляем протоколы и говорим: там то, тогда-то, такая-то серия, мы закупили — там листерии, там кишечная палочка, там патогенные бактерии. Мы много чего находим в наших проверках», — добавила Шаройкина.

Фарш торговых марок «ВкусВилл», «Слово мясника» и «Ашан» нареканий не вызвал. Это качественные и безопасные продукты. Они становятся победителями программы.