«Внимание! Еда!» нашла кишечную палочку в пирожных из магазина

Общенациональная ассоциация генетической безопасности в рамках проекта «Внимание! Еда!» проверила 11 образцов пирожных и тортиков. Экспертиза показала, что часть десертов содержит кишечную палочку, но большинство все же можно есть без опаски.

Популярная сладость

В этот раз эксперты проверили не пять образцов продуктов, а 11. Это нужно было, чтобы уместить сразу же лакомства на любой вкус: пирожные, эклеры, корзинки, колечки и торты.

Пирожные появились на Востоке. В арабских странах тесто смешивали с засахаренными фруктами. В Европе их стали изготавливать позднее. Итальянцы и французы оспаривают то, кто из них начал делать пирожные раньше.

Состав пирожных может колебаться, но чаще всего их готовят с использованием сахара, теста, жирного крема, патоки, джема, фруктов, орехов, шоколада и мастики.

«Поскольку для большинства из нас, сладости — это награда, это то, чем мы заедаем неприятности, то, чем балуем себя в ответ на успехи и достижения, это средство общения за чашкой чая или кофе. <…> Поэтому от сахаросодержащих продуктов общество никогда не откажется. А если и откажется, то единицы с очень сильной мотивацией», — отметила врач высшей категории, доктор медицинских наук Анна Гончарова.

Кондитерские изделия входят в пятерку самых популярных товаров, несмотря на предостережения врачей и Всемирной организации здравоохранения. В любой супермаркете сегодня есть самые разнообразные сладости.

Исследование

На исследовании в этот раз отправили 11 образцов популярных кондитерских изделий:

1. Пирожное «Кольцо с творогом» торговой марки «АМА» — изготовитель ООО «ПТО Кондитерский дом»;

2. Пирожное «Эклер Крем-брюле» торговой марки «Черемушки» — изготовитель ООО «КФ Черемушки»;

3. Пирожное «Корзиночка оригинальная» торговой марки «У Палыча» — изготовитель ООО «Эко-меню»;

4. Десертный пирог «Тирольский Ягодная поляна» торговой марки «Тирольские» — изготовитель ЗАО «Круг»;

5. Пирожное «Картошка» торговой марки «Каждый день» — изготовитель ООО ТК «Хорошие продукты»;

6. Пирожное «Эклер» торговой марки «Азбука вкуса» — изготовитель компания «Городской супермаркет»;

7. Торт «Наполеон» торговой марки «Вкус Вилл» — изготовитель ИП Никогосов Л.А.;

8. Пирожное эклер со сливочным кремом торговой марки «Ашан» — изготовитель ООО «Ашан Москва»;

9. Пирожное заварное «Эклер» торговой марки «Фили Бейкер» — изготовитель ООО «Фили Бейкер»;

10. Мини-эклеры «Кокосовое чудо» торговой марки «Добрынинский» — изготовитель ООО «КФ Баттерфляй»;

11. Пирожное «Корзиночки с белковым кремом» торговой марки «Вкус Вилл» — изготовитель ООО «Павликово».

Состав пирожных в советское время был предельно понятен. Использовалось сливочное масло, сгущенное молоко, натуральный загуститель и маргарин. Поговаривают, что некоторые крупные производители добавляют в свои сладости какие-то специальные усилители вкуса, которые вызывают настоящую зависимость. Люди подсаживаются на сладости, как на наркотики.

Итоги

Проверка показала, что, кроме сахара, пирожные содержат и более неприятные сюрпризы. В эклерах торговой марки «Фили Бейкер» превышен так называемый показатель КМАФАнМ, то есть там размножились вредные бактерии.

Такая же проблема и с пирожными «Кольцо с творогом», торговой марки АМА. Но в этом десерте еще и уровень дрожжевых грибов выше в три раза, чем допускается нормами. Мини-эклеры «Кокосовое чудо» торговой марки «Добрынинский» оказались обсеменены патогенными бактериями, а уровень дрожжей там выше допустимого в 15 раз.

Если каждый день есть эклер, обсемененный грибами рода Candida, то рано или поздно количество Candida приживется, вытеснит полезные бактерии и мы получим кандидоз. Молочница — самый частый пример проявления хронических кандидозов, с которым очень тяжело справится гинекологам, урологам и дерматологам Анна Гончарова.

Но такие нарушения нашли не во всех пирожных. В корзиночках марки «Вкус Вилл» вообще не нашли никаких отклонений. Зато в тортике «Наполеон», который также из «Вкус Вилла» оказалось много бактерий, ад и еще кишечная палочка.

«Философией „Вкус Вилла“ является то, что они сами являются той системой, которая гарантирует качество. То есть: у нас разные производители, но мы им все даем свой бренд, потому что мы оказываем сервис по проверке безопасности. По сути, клиент покупает сервис по проверке безопасности и по доставке продуктов в шаговой доступности. Получается, что шаговая доступность обеспечена — магазинов много, а безопасность нет», — заметила директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности Елена Шаройкина.

Кишечную палочку нашли и в ванильных эклерах торговой марки «Азбука вкуса». Кроме того, содержание дрожжей превысило норму в пять раз.

Безопасными, кроме корзиночек «Вкус Вилла», признали также пирожные «Эклеры Крем брюле» торговой марки «Черемушки», корзиночки торговой марки «У Палыча», эклеры со сливочным кремом торговой марки «Ашан», пирожное «Картошка», торговой марки «Каждый день» и пирог «Ягодная поляна», торговой марки «Тирольские».

Я ожидала, что будет хуже. Я ожидала, что в сладком, в пирожных, там, где различные крема, где много сахара, думала, что будет хуже. <…> Мы же видим — у половины хорошо, у половины плохо. Значит, надо искать тех производителей, которые стараются и делают хорошо Елена Шаройкина.

Все исследования проводились в сертифицированных лабораториях.

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