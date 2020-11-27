«Внимание! Еда!» нашла идеальный липовый мед

Общенациональная ассоциация генетической безопасности проверила пять видов липового меда в рамках проекта «Внимание! Еда!». Качественным оказался только один из них.

Полезный продукт

Есть мнение, что мед фальсифицируют чаще всех остальных. Его действительно легко подделать. И этим пользуются недобросовестные производители и продавцы.

Всем известно, что мед — это кладезь витаминов и полезных веществ. Он лечит, успокаивает, расслабляет и согревает. В зависимости от медоносного растения, нектар которого был собран пчелами, мед различается по цвету, вкусу, запаху и полезным свойствам.

Липовый мед относят к одному из самых лучших и полезных сортов. Липа считается королевой медоносных деревьев. Только с одного дерева можно собрать около шестнадцати литров ценного нектара. Узнать его можно по характерному светловатому или золотистому цвету, а также по медово-липовому аромату.

Если продукт сделан недавно, то он будет иметь светлый прозрачный оттенок, а вкус его будет приятным и насыщенным. Кристаллизуется липовый мед примерно через полгода после сбора, но иногда позже. Если липовый мед не твердеет больше года, скорее всего его кипятили.

«Если кипятить мед выше 40 градусов, он теряет свои свойства. Во-первых, он уже даже не кристаллизуется. А если кристаллизуется, то через год через он неравномерно. У него кристалл выпадает в осадок. Мед бывает половину кристаллизован, половину нет. Вот это как раз, что значит? Это и есть кипячение», — рассказал предприниматель, владелец магазинов по реализации медовой продукции Никита Пронин.

Основной отличительной чертой липового продукта пчеловодства является его уникальная способность лечения простудных патологий. В этих случаях он используется не только внутрь, но и в качестве наружных средств для растирания. С помощью медовых аппликаций удается успешно лечить раны и ожоги.

Если добавить в мед лимонный сок, можно получить лекарство от простуды, а чашка чая с ним лечит печень и воспалительные патологии ЖКТ. Часто болеющим маленьким детям, если у них нет аллергии, рекомендуется принимать внутрь несколько капель меда в целях активации иммунной системы.

Средние показатели сбора меда за сезон можно просчитать заранее, зная, сколько рамок с медом в улье. На выходе с каждой имеют от 1 до 1,5 килограмма продукта. Если рамок 12, в итоге можно получить от 12 до 18 килограммов меда.

Как выбрать мед

Непрофессионалу выбрать правильный мед очень сложно. Чаще всего недобросовестные производители заливают в банки вместо натурального продукта сахарный сироп и добавляют немного меда для запаха.

«Если мы возьмем мед, выльем его сразу на тарелочку и начнем его медленно вращать, мы увидим, как он начнет расползаться по тарелке, но образует форму сот. Да, это натуральный мед. С сахарным сиропом получаются просто волны обычные и все. Есть, на самом деле, еще простой способ: вот видите, мы поднимаем мед и видим, как медленно поднимается пузырь. Мед вязкий. С сахарным сиропом такое не прокатывает. Пузырь поднимается прям как у воды», — добавил Никита Пронин.

Стоит обратить внимание на консистенцию товара. В летнее время года лакомство достаточно жидкое, а к осени приобретает более густую структуру. Постепенно мед становится и вовсе твердым. Если предлагаемый продукт не тягучий или совсем жидкий, это значит, что его разбавляли или растапливали. Такой мед брать не стоит, он теряет полезные свойства лакомства.

На липовый мед до сих пор действует довольно строгий ГОСТ. Там должно быть четкое соотношение фруктозы и глюкозы, а также определенное количество пыльцевых зерен именно липы. Сколько там пыльцевых зерен, можно определить лишь по пыльцевой таблице, посмотрев через микроскоп.

Для определения качества меда по полной программе нужна высокотехнологичная лаборатория и соответствующие специалисты высокого класса. В России таких лабораторий крайне мало, но они есть.

Проверка

Общенациональная ассоциация генетической безопасности выбрала для исследования в лаборатории пять образцов липового меда:

1. Мед торговой марки «Дедушкин улей» — изготовитель ООО «Медовый дом»;

2. Мед торговой марки «Азбука вкуса» — изготовитель ООО «Румела»;

3. Мед торговой марки «ВкусВилл» — изготовитель ООО «Мед Руси. Медов»;

4. Мед торговой марки «Каждый день» — изготовитель ООО «Медовый дом»;

5. Мед торговой марки «Абрико» — изготовитель ООО «Пищехимпродукт».

Оказалось, что в четырех из пяти образцах есть серьезные нарушения. Мед липовый торговой марки «Каждый день» из магазина «Ашан» не прошел проверку из-за того, что в его составе фруктозы оказалось значительно меньше, чем глюкозы. Кроме того, там слишком много мальтозы. А это не соответствует ГОСТу.

В меде торговой марки «Абрико», купленном в «Дикси», превышено содержание сахарозы. И это недопустимо.

«В России, как нигде в мире, мед имеет какое-то сакральное значение. Это и вкусно, и сахар заменяет подчас. Это естественно используется при заболеваниях. Особенно сейчас во времена COVID-19. Конечно, мы надеемся, покупая мед, что мы получим тот самый иммуномодулирующий эффект. А у тебя раз и сироп глюкозы», — отметила директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности Елена Шаройкина.

В меде торговой марки «Дедушкин улей» из «Ашана» число пыльцевых зерен липы почти в два раза меньше нормы. Основной нектар собран пчелами с подсолнечника. А такой мед уже нельзя назвать липовым. В этом продукте также занижен уровень фруктозы, а мальтозы — превышен.

«В нем в составе есть и глюкоза, и фруктоза вместе. Это очень важно для нашего организм, потому что, потребляя сахар, чисто глюкозу, без фруктозы, у нас возникает проблема. Мы не чувствуем насыщения. Мы, например, сколько можем выпить колы, съесть сладкого, и мы не чувствуем ограничения. Именно фруктоза дает нам этот сигнал: стоп, хватит. И организм правильно усваивает глюкозу», — заметил Пронин.

Не соответствует требованиям к натуральному липовому меду и продукт торговой марки «Азбука вкуса», изготовленный ООО «Румела».

Единственный образец, который с честью прошел все испытания, — это мед липовый торговой марки «Вкус Вилл», изготовленный ООО «Мед Руси Медов». Он и становится единственным победителем программы.

Я вас сейчас хочу официально от нашей программы «Внимание! Еда!» и от Общенациональной ассоциации генетической безопасности поздравить, магазин «Вкус Вилл», с тем, что мы нашли у них наконец-то чистый продукт. Это чистый мед. Я поздравляю «Вкус Вилл». И это называется — можете же, когда захотите Елена Шаройкина.

Все наши исследования проходят в специальных аккредитованных лабораториях, на что имеются соответствующие документы.

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