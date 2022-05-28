Новый сезон программы «Внимание! Еда!» начнут показывать во «ВКонтакте» с 30 мая

Новый сезон программы «Внимание! Еда!» с 30 мая начнут эксклюзивно показывать во «ВКонтакте». Этот проект — настоящий путеводитель в мире продуктов питания. Участие в его создании приняли эксперты Роскачества.

Авторы программы регулярно отправляют на проверку в сертифицированные лаборатории различные продукты питания и напитки, а после рассказывает о результатах. Так потребитель получает достоверную информацию о том, на что лучше обратить внимание на полках в магазине, а от каких позиций лучше отказаться.

Важно, что «Внимание! Еда!» не сотрудничает с производителями и действует только в интересах покупателя. Зрители также могут ознакомиться с рейтингами проверки еды, которые доступно прокомментируют неангажированные специалисты.

Ведущие программы Максим Беспалов и Александр Молочко проводят розыгрыши призов среди самых внимательных покупателей в супермаркете.

Один из последних выпусков был посвящен кефиру — самому популярному кисломолочному напитку в России. В нем же эксперты представили топ-5 лучших производителей отечественной ряженки по версии Роскачества.