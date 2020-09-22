«Внимание! Еда!»: как выбрать креветки и остаться здоровым

Общенациональная Ассоциация генетической безопасности проверила пять образцов замороженных креветок. Результаты удивили.

Польза и опасность креветок

Еще 20 назад креветки считались деликатесом. Стоили дорого. А цена ресторанного блюда из них просто пробивала все пределы разумного. Сегодня все проще. Они есть в каждом супермаркете, доступны любой среднестатистической семье. Итак, креветки варено-мороженые в центре нашего внимания. Программа «Внимание! Еда!» проверила их качество и безопасность в разных магазинах.

Креветки — это вид ракообразных из отряда десятиногих. Широко распространены в морях по всему мира, многие виды освоили и пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см. Креветки, которые растут на воле, а не в аквакультуре, питаются водорослями и рачками. Благодаря этому они имеют особый насыщенный аромат и прочные панцири, а также плотное мясо из-за того, что они больше времени проводят в движении.

Состав креветок просто впечатляет. Во-первых, это практически чистый белок. Такой продукт можно смело назвать диетическим. В 100 граммах креветок — всего 99 килокалорий. В них нет углеводов. Примерно 90% калорий в креветках поступают из белка, а остальные — из жира. Кроме того, порции этих рачков обеспечивает организм человека более чем 20 различными витаминами и минералами, в том числе покрывает почти 60% вашей ежедневной потребности в селене — очень полезном минерале.

«Мы должны понимать, что нас спасет только исследование продукта. Декларирование его качества, подробный анализ его состава. Соответственно, мы голосуем за качественные марки, которые представляются в данной программе», — рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Но есть у креветок и противопоказания. Их категорически нельзя аллергикам. Следует употреблять с осторожностью тем, у кого больные почки. Креветки могут даже вызвать так называемый белковый удар. И тогда сильное отравление гарантировано. Приступы тошноты, рвоты, повышение температуры тела, общая слабость, диарея и сильный болевой синдром с локализацией в области желудка могут говорить об отравлении креветками. Такое состояние требует незамедлительного вмешательства медиков. Но если противопоказаний нет, то креветки — это просто отличная еда.

Проверка пяти производителей креветок

Общенациональная Ассоциация генетической безопасности отправила на исследование в лабораторию пять образцов варено-мороженых креветок:

1. Креветки варено-мороженые развесные торговой марки «Агама Истра» — изготовитель ООО «Агама Роял Гринланд»;

2. креветки варено-мороженые торговой марки Polar — изготовитель ООО «Полар Сифуд Раша»;

3. креветки варено-мороженые торговой марки Aro — изготовитель ООО «Ново-Мар»;

4. креветки варено-мороженые развесные торговой марки «Ашан» — изготовитель ООО «Агама Роял Гринланд»;

5. креветки варено-мороженые торговой марки «Каждый день» — изготовитель ООО «Вичюнай-Русь».

Все наши исследования проходят в сертифицированных лабораториях, на это имеются соответствующие документы.

Превышения по тяжелым металлам, таким как ртуть, мышьяк, свинец, кадмий и стронций специалисты, лаборатории не обнаружили ни в одном экземпляре. Но при этом в креветках, которые мы проверяли, много ледяной глазури. Больше, чем определено Роспотребнадзором. Особенно в тех, которые продаются на развес.

По результатам исследований креветки «Агама Истра», Polar, «Ашан» и «Каждый день» соответствует требованиям безопасности Таможенного союза. Никаких нарушений в них не найдено. И только один образец не прошел проверку. Это креветки варено-мороженые торговой марки Aro — производитель ООО «Ново-Мар», сделанные специально для магазина «Метро кэш энд кэрри». Обсеменение вредными бактериями у этого продукта превышено в полтора раза. А с остальными образцами все в полном порядке.

«Слышала все страшные истории, в каких ужасных условиях их выращивают, как они напичканы всякими химикатами, как они опасны и так далее. И вдруг выясняется, что не так все плохо. Получается, что креветки мы можем вполне спокойно покупать и употреблять в пищу», подчеркнула директор ОАГБ, глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ Елена Шаройкина.

Лед на креветках и как за него не платить

По мнению покупателей, чаще всего производители креветок грешат большим объемом ледяной глазури в своей продукции. То есть покупаешь килограмм креветок, а в готовом виде получаешь в два раза меньше. Особо хитрые придумали даже способ освободить креветки от части льда до взвешивания. Лайфхак: берется дуршлаг и вот таким образом креветки просеиваются. Дуршлаг можно позаимствовать на время в хозяйственном отделе. Таким образом вы сэкономите и не будете переплачивать за 100 или даже 200 граммов простого льда. Согласно нормативам Роспотребнадзора, количество ледяной глазури на креветках не должно превышать 8%. Но очень часто объем замороженной воды на этом продукте достигает 20% и более.

«Иногда тот или иной продукт осознанно смачивается или обливается водой, чтобы весил тяжелее. Иногда речь может идти о том, что продукт размораживается и потом опять замораживается. И, конечно, если мы визуально видим большое количество льда — этот продукт лучше не покупать. Со всех точек зрения лучше поберечься», — объяснила директор ОАГБ, глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ Елена Шаройкина.

Все любители креветок должны помнить, что этот продукт продается уже в варено-мороженом виде. Этих ракообразным отваривают прямо на корабле, во время вылова. Поэтому дома долго готовить их не надо. Достаточно просто положить в кастрюлю, добавить соль, перец, лавровый лист, зелень и залить кипятком. Важно не упустить время и не переварить креветки. Иначе они станут резиновыми.

На упаковках с креветками прописывают числовые пары, которые многие принимают за их размеры (например, 90–120 или 50–70). На самом деле они обозначают количество штук в килограмме готового продукта, и получается, что чем меньше эти числа, тем крупнее каждая креветка.

Но крупнее — это еще не значит вкуснее. Чаще всего наши российские креветки, выловленные в северных морях, гораздо лучше и полезнее, чем те, которые произведены в Китае или во Вьетнаме. В этих азиатских странах креветки чаще всего разводят в аквакультуре, кормят гормонами и всякой химией.