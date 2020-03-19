Ловите вторую серию проекта «Внимание! Еда!». Здесь мы пробуем то, что продается в магазинах. Наша задача сделать так, чтобы на ваших столах появлялись только самые лучшие и безопасные продукты.

Сегодня мы отправляемся за кефиром! Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках, чтобы не пропустить новые выпуски программы «Внимание! Еда!» — совместного проекта нашего канала и АНО «Объединение аналитиков генетической безопасности» и Фонда президентских грантов.