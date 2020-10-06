«Внимание! Еда!»: как выбрать лучший сервелат

Общенациональная Ассоциация генетической безопасности проверила пять видов сервелата. Результаты проверки сильно удивили.

Польза и вред сервелата

Все диетологи, гастроэнтерологи, аллергологи хором твердят, что это вредно. Даже ВОЗ приравнял этот продукт к алкоголю и сигаретам. А люди все равно едят колбасу. Именно сервелат, по прежнему остается в списке самых покупаемых продуктов.

Сервелат — сорт колбасы с характерным пестрым рисунком на срезе. Он получается за счет сочетания кусочков мышечной ткани разных оттенков и измельченного шпика. Сервелат может быть полукопченым, варено-копченым и сырокопченым. Название колбасы позаимствовано из лексикона германоговорящей части Швейцарии и произошло от латинского cerebellum, ставшего cervello в итальянском языке, что означает «мозг».

Врач-диетолог Марият Мухина рекомендует употреблять магазинный сервелат не больше двух раз в неделю по 50 граммов.

Согласно советскому стандарту — ГОСТ 1986 года сервелат должен содержать 25% говядины высшего сорта, 25% нежирной свинины, 50% жирной свинины или свиной грудки, соль, нитрит натрия, сахар, перец молотый черный или белый, молотый кардамон и мускатный орех. Больше туда ничего класть не полагалось.

Но сейчас все изменилось кардинально. Состав у колбасы такой, что пока его читаешь, можно постареть. Многие тоскуют по тому сервелату советских времен.

История продукта

Изначально сервелат был одним из немногих деликатесов, который СССР закупал за границей. Основными поставщиками служили венгерские мясокомбинаты. В 1980 году, перед проведением Олимпиады, для московских магазинов приобрели финский сервелат. Его вкус настолько понравился москвичам, что столичные предприятия стали выпускать его аналог под названием «Финский». И вот за этой колбаской надо уже было поохотиться и постоять в очередях.

В современной России сервелат перестал быть деликатесом и в очереди за ним никто не ломится. На прилавках просто море этого вида колбасы: «Финский», «Венгерский», «Ореховый», «Московский», «Миланский». Ценовой диапазон широчайший. Есть дорогой, а есть за копейки. Программа «Внимание! Еда!» проверила качество сервелата.

Проверка пяти производителей сервелата

Общенациональная Ассоциация генетической безопасности отправила на исследование в лабораторию пять образцов сервелата, чтобы выяснить, какой из них можно есть, а какой — не стоит.

1. Сервелат «Европейский» — изготовитель ОАО «ОМПК»

2. Сервелат «Мясная ферма» — изготовитель ООО «Дмитровские колбасы»

3. Сервелат «Финский» торговой марки «ВкусВилл» — изготовитель ОАО «Мясокомбинат Раменский»

4. Сервелат «Ореховый» торговой марки «Ремит» — изготовитель ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит»

5. Сервелат «Татарский» — изготовитель ООО «Шельф-2000»

Все наши проверки проходят в аккредитованных лабораториях. На что имеются соответствующие документы.

Результаты проверки сильно удивили. Вся без исключения колбаса оказалась с нарушениями. Вместо говядины и свинины мясо птицы — не заявленная на этикетке переработанная свиная шкурка. И почти в каждом батоне — соя, соя, соя.

«Здесь идет обкрадывание полноценного белка и замена его на неполноценный белок сои. Растительный белок он менее полноценный по аминокислотному составу. И конечно, это воровство настоящее, потому что это более дешевый ингредиент, чем натуральное мясо. Если у человека аллергия, то это может вызвать анафилактический шок и смерть», — объяснила врач-диетолог Марият Мухина.

Теперь обо всем по порядку. В сервелате «Европейский» Останкинского мясокомбината обнаружена соя, хотя в составе на этикетке она не заявлена. Такое нарушение зафиксировано лаборантами и в сервелате «Ореховый» торговой марки «Ремит». Только там еще обнаружили куриное мясо. Хотя в составе написано лишь свинина и говядина. Ничего не сказано было о мясе птицы и в сервелате «Мясная ферма», а оно там есть. Изготовитель дорогого сервелата «Финский» из магазина «ВкусВилл», тоже заявил, что у него в колбасе только говядина и свинина, а сам подложил туда курицу. И наконец, производитель сервелата «Татарский» крупными буквами написал на этикетке: без сои! А проверка показала, что ее там хоть отбавляй.

«Когда вы видите, на продукте знак без сои, но потом оказывается, что это соя, это означает, что это высшая степень цинизма. Я не могу себе объяснить, как это возможно. Вы врете, не указывая на упаковке, что там содержится соя. Вообще в принципе, ее там не должно быть в этом продукте. Но если вы пишите на сервелате: „без сои“ и кладете туда сою, тут, как говорится, пробу ставить негде», — возмутилась директор ОАГБ, глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ Елена Шаройкина.

Какой сервелат покупать

«Человек, покупая продукт, не понимает — он хороший, или нет. Он покупает, и даже может не увидеть мгновенных последствий. А кто должен навести порядок? Порядок должно навести государство. Роспотребнадзор должен наконец-то проснуться. Проснуться», — рассказала Елена Шаройкина.

Теперь вы знаете о сервелате все — или почти все. А уж покупать его или нет — решать только вам. Мы рекомендуем все-таки взять кусочек мяса, запечь его в специях — это будет и вкуснее и полезнее.

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