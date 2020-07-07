«Внимание, еда!» Как выбрать качественный перекус из орехов и сухофруктов

Современный темп жизни не всегда позволяет полноценно поесть в течение дня. Чтобы не оставаться совсем голодными, многие берут с собой перекусы в виде орехов и сухофруктов. Программа «Внимание, еда!» в очередном выпуске научит, как выбрать хорошие смеси из них.

Орехи не только вкусные, но очень полезные для организма. В их составе — витамины Е, А, группы В, а также такие элементы как железо, кальций, калий, фосфор. Они содержат много белка, а потому вегетарианцы с успехом заменяют ими мясо.

Что касается сухофруктов, то можно сказать, что в них словно «консервируются» полезные микроэлементы. Поэтому они отличаются высокой калорийностью и обеспечивают быстрое насыщение. А вот, если в смеси присутствуют цукаты, то это уже немного другая история. Очень важен состав орехово-фруктовой смеси.

«Внимание, еда!», которая выходит при поддержке Фонда Президентских Грантов, отправила пять разных марок смесей на независимую экспертизу в лабораторию Общенациональной ассоциацией генетической безопасности (ОАГБ). Исследование прошли:

— Ореховая смесь c с изюмом торговой марки «Chef Metro», изготовитель ООО «Фабрика Гуд-Фуд»;

— Смесь орехов и фруктов торговой марки «Nutberry» , изготовитель ООО «Фабрика Гуд-Фуд»;

— Коктейль из орехов и сухофруктов торговой марки «Джаз», производитель ООО «МОК-производство»;

— Смесь сладкая торговой марки «Ореховка Малиновка», изготовитель ООО «Фабрика Гуд-Фуд»;

— Сладкая смесь жаренных орехов с цукатами торговой марки «Семушка», изготовитель ООО «Кронсервис».

Образцы проверили на превышения в них уровня свинца, мышьяка, ртути. Все показатели оказались в норме.

Все проверенные смеси соответствуют заявленным стандартам качества. Нарушений не найдено ни в одном пакетике. Можно смело сказать, что они безопасны. Поздравляем всех производителей. Они делают качественные смеси. Все образцы становятся победителями. Их смело можно употреблять в пищу Елена Шаройкина директор ОАГБ, глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ.

Шаройкина отметила, что покупать такие смеси лучше в магазинах, где есть контроль за качеством продуктов. Ведь орехи — «очень уязвимый продукт».

Данная независимая экспертиза проведена ОАГБ в рамках проекта о безопасности продуктов питания «Внимание! Еда!», реализуемого в партнёрстве с «Телеканалом 360» и при поддержке Фонда Президентских Грантов.

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