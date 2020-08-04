«Внимание, еда!» Как выбрать хорошую слабосоленую семгу

Семга всегда считалась продуктом дорогим и предназначенным для праздников или торжественных событий. Как не ошибиться и выбрать хорошую слабосоленую семгу, рассказали в очередном выпуске проекта «Внимание, еда!».

Семга известна как атлантический или озерный лосось. Она очень полезна. Особенно в случае, если рыба дикая, а не искусственно выращенная. Уже спустя 30 минут после употребления в пищу организм вбирает в себя полезные элементы. Также регулируются гормоны, отвечающие за стресс.

При этом семгу нельзя употреблять людям, у которых больные почки, есть печеночная недостаточность, гипертония. Кроме того, она противопоказана аллергикам.

Программа «Внимание, еда!» решила проверить качество шести популярных марок слабосоленой семги и отправила их на независимую экспертизу. Специалисты проверили следующие образцы:

— семга к пиву торговой марки 3 fish — изготовитель ООО «Акватория +»;

— семга слабосоленая торговой марки «Каждый день» — изготовитель ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»;

— семга слабосоленая торговой марки «Русское море» — изготовитель АО «Русское море»;

— семга слабосоленая к пиву — изготовитель ООО «Триада-Покоторг»;

— семга слабосоленая торговой марки «Меридиан» — производитель ОАО «Меридиан»;

— семга слабосоленая торговой марки Fine Life — изготовитель ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1».

Результаты показали, что почти все образцы плохие. Они не соответствуют качеству и представляют опасность для здоровья. В один из них и вовсе подложили неизвестный продукт.

В семге ООО «Триада-Покоторг» обнаружена кишечная палочка, а обсеменение чужеродными бактериями превышено в три раза. В семге слабосоленой торговой марки Fine Life превышено обсеменение и найдены листерии. Это очень опасные микроорганизмы. Они были и в образце торговой марки «Каждый день».

Когда ты смотришь на такой продукт, ты думаешь: «Дорого. Ну, значит, хорошо и качественно». То есть мы живем в стране, где даже деньги ничего не решают. Неважно, какой ты покупаешь продукт — дорогой, дешевый. Он все равно будет начинен кишечной палочкой и листерией. То, что мы сегодня видим в этой семге Елена Шаройкина. директор ОАГБ, глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ.

В наборе к пиву из семги торговой марки 3 fish (изготовитель ООО «Акватория +») найдены бактерии группы кишечной палочки. А в слабосоленой семге торговой марки «Меридиан» также обнаружены листерии и обсеменение чужеродными бактериями превышено в 20 раз.

«Это такие бактерии, которые живут в лимфоидной ткани и в печени. То есть начинает сдавливать горло, боль, температура и как раз дифференциация с вирусом Эпштейн-Барра. Они настолько коварны, что могут проникать через кожу и даже конъюнктиву. То есть вы эту семгу не успели съесть, а только потрогали глаза и лицо или кожу рук, мы же не всегда в перчатках готовим. И в вас уже этот микроорганизм может проникнуть», — рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Самый большой обман специалисты лаборатории обнаружили у ООО «Триада-Покоторг». В продукции этой компании ДНК семги вообще не нашли.

Мне просто хочется посмотреть в глаза генеральному директору этой компании. Как он принимает решения. Репутация бренда — это для него, наверное, из какой-то другой жизни. Человек берет на полном серьезе, окрашивает какую-то дешевую рыбу красителями и продает под видом семги. Так и хочется спросить: «Уважаемый, у вас совесть есть?» Елена Шаройкина.

Зато семга слабосоленая торговой марки «Русское море» (изготовитель АО «Русское море») оказалась качественной и безопасной. Эта рыба стала победителем выпуска.

Все исследования программы «Внимание, еда!» проходят в аккредитованных лабораториях. На них имеются все необходимые документы. Данная независимая экспертиза проведена ОАГБ в рамках проекта по безопасности продуктов питания «Внимание, еда!», реализуемого в партнерстве с телеканалом «360» и при поддержке Фонда президентских грантов.

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