Как не отравиться шаурмой? Разбор от «Внимание, еда!»

Шаурма в последние годы стала мировым бестселлером. Большой популярностью она пользуется и в России. Программа «Внимание, еда!» при поддержке Фонда президентских грантов проверила качество этого блюда.

Шаурма — арабское блюдо из питы или лаваша с жаренным на гриле мясом и другими составляющими внутри. Говорят, что ее придумали в Сирии, но сегодня она безумно популярна во всем мире. Нежная, хрустящая оболочка из лаваша и сочная начинка внутри не оставляют равнодушными ни одного дегустатора этого блюда. Едят ее руками, без использования каких-либо столовых приборов.

Рецепт классической шаурмы несложный. В нее входят: лаваш, куриное филе, капуста белокочанная, огурцы маринованные, помидоры, соус, специи. Каждый производитель, конечно же, хочет привнести в это блюдо что-то свое. Кто-то добавляет лук, кто-то корейскую морковь, а кто-то острые перчики халапеньо. Если не заливать шаурму вдоль и поперек майонезом, ее можно назвать даже полезным блюдом. Во всяком случае диетологи ничего против такого перекуса не имеют.

Правильно приготовленная шаурма — довольно сбалансированный по жирам, белкам и крахмалистым углеводам продукт. Если этот продукт сделан технологически правильно, то он быстро утоляет голод, дарит чувство радости, хорошо насыщает и быстр в приготовлении. А вот майонезный соус, который там присутствует... Чайная ложка жиров в обеденное время не вредит организму. Главное, чтобы его не было слишком много Анна Гончарова доктор медицинских наук, врач высшей категории.

«Внимание, еда!» проверила, как это блюдо готовят в разных местах. Для этого она выбрала пять образцов:

— шаурма из кафе «Донер Хаус» — изготовитель ИП «Алшекх Луаи»;

— шаурма из кафе «Шаурму хочу» — изготовитель ООО «Комплекс»;

— шаурма из кафе «Мосдонер» — изготовитель ООО «Мосдонер»;

— шаурма из кафе «Кинг Кебаб» — изготовитель ИП Набиев;

— шаурма торговой марки «Ашан» — изготовитель ООО «Ашан».

Результаты показали, что ни один из образцов не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Вся проверенная шаурма запросто может привести к отравлению.

В шаурме из кафе «Донер Хаус» количество патогенных вредных бактерий в четыре с половиной раз превышает допустимую норму. В шаурме из кафе «Кинг Кебаб», «Шаурма хочу» и в шаурме из «Ашана» этот показатель выше в 15 раз.

«Чем выше число этих клеток, тем больше риска возникновения пищевых токсикоинфекций. Если образец слабозагрязненный, мы еще можем переварить без серьезных последствий для организма, то образец, который имеет высокое микробное число, как правило, вызывает тяжелые пищевые токсикоинфекции», — рассказала Гончарова.

«Единственный образец, в котором не нашли кишечную палочку, — это шаурма из кафе „Мосдонер“. Обсеменение чужеродными бактериями в этом сэндвиче тоже превышено. Но всего в два с половиной раза, а не в 15, как в других образцах. <…> В общем, вывод неутешительный — абсолютно безупречной шаурмы мы, к сожалению, так и не встретили», — заявила Елена Шаройкина, директор ОАГБ, глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ.

Все исследования программы «Внимание, еда!» проходят в аккредитованных лабораториях. В этот раз независимую экспертизу провели специалисты «Союзэкспертизы» при Торгово-промышленной палате России.

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