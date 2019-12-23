ВНИИ труда объяснил рейтинг самых востребованных профессий

Называть рейтинг популярных профессий, который составили во ВНИИ труда, всеобъемлющим нельзя. В списке говорится лишь о рабочих профессиях и специалистах среднего звена.

«Речь в статье экспертов ВНИИ труда „Модель выявления востребованности профессий: ключевые параметры и некоторые особенности“ идет исключительно о профессиях рабочих и специалистах среднего звена», — приводит РИА «Новости» текст сообщения научного учреждения. По данным собеседника агентства, рейтинг составили исключительно по этим профессиям. Говорить о нем, как о списке наиболее популярных профессий в целом, некорректно.

Ранее «Известия» со ссылкой на ВНИИ труда опубликовали топ-10 самых востребованных в России профессий. На первом месте в нем расположились продавцы-кассиры, на втором — повара, а на третьем — педагоги профобучения и профобразования. Также в этот рейтинг попали юристы, работники социальной сферы, специалисты по закупкам, педагоги дополнительного образования и медсестры. Последние три позиции в десятке занимают делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.