Законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста внесли в ГД

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Они предложили установить для мужчин возраст 60 лет, а для женщин — 55 лет.

«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)» — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отметили, что необходимо вернуть возраст назначения страховых пенсий по старости, который действовал до конца 2018 года. Авторы законопроекта пояснили, что увеличение пенсионного возраста может привести к негативным последствиям. В их числе назвали ухудшение здоровья людей, повышение смертности, росту безработицы и обращений населения за инвалидностью.

Предложение о возвращении возраста выхода на пенсию сделали парламентарии из фракции КПРФ. Они отметили, что российская экономика не нуждается в повышении количества работников.

Закон о совершенствовании пенсионной системы осенью 2018 года подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, мужчины смогут выйти на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60.