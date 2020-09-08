Внешний вид веток оказался важным при выборе винограда

Покупателям нужно обращать внимание на цвет и гибкость веток грозди при выборе винограда. Кроме того, важна плотность самих ягод.

Ветки виноградной грозди должны быть зелеными и гибкими. Тогда ягода свежая и незалежалая. Первыми всегда портятся ветки — они становятся мягкими и бурыми, только потом неприглядный вид появляется из ягод, сообщается на сайте Роскачества.

Сами ягоды должны быть плотными и налитыми. На кожице свежего вкусного винограда нет пятен и неровностей, она достаточно упругая. Если ягоды лежат отдельно от веток, то их брать не стоит. Так виноград быстрее портится: в нем развиваются микроорганизмы.

В Роскачестве также дали рекомендации по мытью винограда. Лучше делать это непосредственно перед едой. Если помыть ягоды раньше, они быстрее испортятся. Кроме того, виноград хорошо впитывает посторонние запахи, поэтому лучше хранить его отдельно от других продуктов.

Большая часть винограда в России (90%) идет на производство вина. Свежие же ягоды поступают на наши прилавки из Турции, Молдавии, Узбекистана и Индии.

Ранее стало известно, что красный виноград помогает при профилактике болезней сердца.