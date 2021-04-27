Член Общественного совета при Минтрансе РФ, председатель Союза пассажиров Кирилл Янков обсудил с радио Sputnik предложение создать в аэропортах специальные коридоры для вакцинированных туристов.

«Это сложная проблема. Наверное, надо исходить из того, что пока еще точно не выяснено, насколько вакцинированный пассажир может быть, допустим, носителем вируса и все равно заражать других пассажиров. С другой стороны, среди невакцинированных есть переболевшие пассажиры с антителами», — заметил Янков.

По его мнению, идея с коридорами все сильно запутает, поскольку один потребуется для вакцинированных, другой будет предназначен для пассажиров с антителами, третий выделят для невакцинированных пассажиров с отрицательными ПЦР-тестами.

«Я боюсь, такая попытка разделить пассажиров просто внесет беспорядок в обслуживание пассажиров в аэропортах», — предположил общественник.