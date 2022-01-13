Внерабочие задания от начальства для офисных сотрудников предложили признать переработкой

Дополнительно оплачивать выполнение внеурочных поручений начальства предложили в Госдуме. Соответствующий законопроект направили на экспертизу Консультационного совета фракции «Единая Россия». Об этом написали «Известия».

В законопроекте речь идет о сотрудниках, которые весь день отработали в офисе, а после ухода домой получающих новые срочные задания шефа. Автор законопроекта, депутат Госдумы Светлана Бессараб, считает, что взаимодействие по рабочим вопросам с руководством вне работы должно считаться переработкой и оплачиваться в соответствии с Трудовым кодексом.

Она подчеркнула, что стало регулирование дистанционного труда стало особенно актуально в период пандемии — законодатели сконцентрировали свое внимание на решении именно этой задачи. Они определили, что работник имеет право находиться офлайн в нерабочий период. Например, если смена сотрудника заканчивается в 17:00, а работодатель звонит или пишет в 17:05 и дает какое-то задание, это считается сверхурочной работой. В таком случае оплата за труд идет по определенным тарифам.

«Но так получилось, что мы не подумали о стационарных работниках, которые трудятся в те же часы на рабочем месте, а потом получают задание от работодателя доделать что-то в дистанционном формате. Этот пробел следует устранить, — заявила парламентарий.

Светлана Бессараб предложила оплачивать такие переработки по принципу сверхурочной работы за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие — не менее чем в двойном. При желании и согласии работника деньги можно заменить на отгул.

Эксперты отрасли отнесли к предложению скептически. Они полагают, что подобные ситуации не требуют отдельного регулирования.

«Если такие ситуации возникают часто, возможно, имеет смысл оговорить условия оплаты и обязательства сторон отдельной статьей в коллективном договоре, если он есть на предприятии, через профсоюзную организацию», — сказал зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

В пресс-службе ВНИИ труда Минтруда России сообщили, что для всех работников применяется общий порядок привлечения к сверхурочной работе. Поэтому для тех, кто действительно привлекаются к труду дистанционно, все нормы, необходимые для оплаты этого времени, уже заложены в Трудовом кодексе.