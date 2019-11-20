Внеплановый медосмотр обяжут проходить заболевших автомобилистов

Некоторых водителей обяжут проходить внеплановый медосмотр — до очередного окончания срока действия прав. Речь идет о тех автомобилистах, у кого появились медицинские противопоказания для управления машиной.

Это изменение предложили Минздрав и МВД России внести в новый законопроект «О безопасности дорожного движения». Информация об этом появилась на сайте Министерства внутренних дел.

В сообщении сказано, что врачи должны будут уведомлять МВД о водителях, у которых появились мешающие управлять машиной медицинские противопоказания. В течение одного месяца заболевший автомобилист должен будет пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

«В случае подтверждения наличия таких заболеваний (состояний), либо неявки на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, соответствующая информация предоставляется МВД России для последующего аннулирования водительского удостоверения», — сказано на сайте ведомства.

Такие меры исключат любую возможность допуска за руль тех водителей, кто имеет медицинские противопоказания к управлению транспортным средством.

Кроме того, в законопроекте предлагают выдавать водителям электронное медицинское заключение. Бумажный аналог можно будет получить по желанию.