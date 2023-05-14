Общество 14 мая 2023, 03:19 Внеплановые проверки ювелиров предложили проводить в России «Известия»: Минфин планирует ввести внеплановые проверки ювелиров Freepik

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Министерство финансов России планирует разрешить проводить внеплановые проверки ювелиров. Эта мера вызвана ростом нелегального оборота ювелирных изделий, сообщили «Известия» со ссылкой на постановление ведомства.

«Федеральная пробирная палата была вынуждена отменить проведение 126 плановых проверок в 2022 году в связи с мораторием. Кроме того, по 83 проверкам дела об административных правонарушениях не завели», — говорится в документе.

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В период с 2021 по 2022 год правоохранители направили в Федеральную пробирную палату 94,2 тысячи штук ювелирных изделий с целью проведения экспертизы. Как пояснили в ведомстве, что после введения внеплановых проверок ожидается остановка роста числа нарушений законодательства в ювелирной сфере.

В Федеральной пробирной палате отметили необходимость внеплановых проверок, ведь сейчас число оснований для их проведения сократилось. Там напомнили, что из-за моратория ограничилась возможность привлечения к ответственности в случаях нарушений закона, а без проведений своей проверки Федеральная пробирная палата не может оштрафовать нарушителей.