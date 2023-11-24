Эксклюзив 24 ноября 2023, 11:25 Внеочередной прием в органах госвласти предложили сделать для ветеранов боевых действий Депутат Нилов: ветераны могут получить приоритет на приемах в органах власти РИА «Новости»

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В России ветеранам боевых действий могут предоставить право на приоритетный прием в органах власти. Одним из авторов этой инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с «360» он пояснил, как возникла идея подобного законопроекта.

Он отметил, что в России именно законодательство определяет, кому предоставлять приоритет при приеме у чиновников разного уровня. По его словам, проведенный анализ показал, что таким правом по закону пока могут пользоваться только Герои Советского Союза, России и полные кавалеры.

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«Мы предложили включить в этот перечень и на законодательном уровне прописать норму, согласно которой такие категории, как участники и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, также бы имели право приоритетного приема должностных лиц», — подчеркнул парламентарий.

Нилов уточнил, что по бюджету этот законопроект не ударит. Он добавил, что считает данную инициативу правильной с учетом сложившейся практики.