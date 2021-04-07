Эксперт назвал возможные риски повсеместного внедрения биометрии

Коммерческий директор компании «EkeyRus биометрические системы» Константин Новиков обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» возможные риски повсеместного внедрения биометрии.

По словам специалиста, возможные риски могут быть связаны либо с действиями злоумышленников, либо с не очень правильной биометрической системой. Речь идет об аппаратном комплексе.

«Если мы говорим про большие базы данных, возникает опасность того, что система может давать ошибки. Это относится к любой, даже самой совершенной биометрической системе. Ошибки бывают разного порядка», — заметил Новиков.