Внедрение системы анализа соцсетей с помощью искусственного интеллекта поддержали в ГД

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин одобрил проект по анализу социальных сетей с помощью искусственного интеллекта. По его словам, здесь нет ущемления прав российских граждан, поскольку система будет работать в соответствии с законодательством. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Очень хорошо, что привлекают для этого искусственный интеллект. В автоматическом режиме можно анализировать более углубленно и широко. Если работать руками, то это человеческий фактор, невозможно все оценить. Система будет работать на упреждение, предполагая, что в каком-то из пабликов начнется холивар или какая-то история негативная, когда нарушаются законы РФ», — отметил он.

Политик добавил, что россиянам не стоит переживать по поводу внедрения искусственного интеллекта, поскольку сохранность данных будет гарантирована государством. Он привел в пример масштабную утечку персональных данных с Facebook, в то время как ни одной подобной утечки не было с российских сайтов, например, с Госуслуг.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация о том, власти задействуют систему искусственного интеллекта для психологической диагностики человека, исходя из информации в сети. Данная технология поможет бороться с группами смерти, терроризмом и разжиганием национальной розни.