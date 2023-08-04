Общество 04 августа 2023, 15:12 Внебрачный сын Жириновского захотел доказать родство с политиком ради наследства Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн через суд захотел доказать отцовство политика РИА «Новости»

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Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн направил иск суд. Он попросил признать его кровные узы с политиком, чтобы получить наследство. Об этом сообщили ТАСС представители Никулинского районного суда Москвы.

«Истец Эдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав», — заявили в суде.

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Иск получила судья Юлия Голянина, его зарегистрировали 2 августа. Как уточнил RT, даты заседания пока нет.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Известно о трех детях политика: старшем сыне Игоре Лебедеве от супруги Галины Лебедевой, а также о внебрачных дочери и сыне — Анастасии Боцан-Харченко и Олеге Эйдельштейне.

Последний получил административный арест на 15 суток в феврале 2023 года после нападения на полицейских.