Общество 02 декабря 2022, 19:28 Внебрачный сын Мессинга рассказал о предсказании Ванги, которое ему приснилось

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Внебрачный сын Вольфа Мессинга по имени Дмитрий Киселев рассказал, что ему приснилась предсказательница Ванга, которая озвучила пророчество о России. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам Киселева, этот сон он увидел 15 ноября, в годовщину смерти матери. Ванга была «словно живая», уточнил он.

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«Будут битвы, страшные битвы. Но Россия устоит, Россия станет первой, ее все будут уважать», — процитировал Киселев слова приснившейся предсказательницы.

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Также он добавил, что во сне Ванга говорила и другие вещи, но какие именно, рассказывать не захотел.