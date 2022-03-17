Внебольничные пункты вакцинации закроют в ЯНАО

В ЯНАО закроют пункты вакцинации от коронавируса, которые организованы вне больничных организаций. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

С 1 апреля в Ноябрьске перестанет работать прививочный пункт в СОК «Зенит». С 14 марта закрылся пункт вакцинации, расположенный в городском парке. В Новом Уренгое свернули прививочный пункт, который находился в ТРЦ «Солнечный».

Всего в регионе было открыто 72 пункта вакцинации. На сегодняшний день действуют 46 пунктов. Закрытие временных пунктов объясняется тем, что больницы больше не нуждаются в них.