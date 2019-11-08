Внебольничная пневмония посадила на карантин школы в Новоуральске

В городе переполнены больницы, школы отправили на карантин. Местные жители болеют семьями: сначала вирус подхватывают дети, потом — взрослые.

«Информация об этом не афишируется, но весь город знает, что творится что-то неладное», — отметили в администрации.

За девять месяцев 2019 года в Новоуральске было зафиксировано 577 случаев этого заболевания, рассказал главный врач детской поликлиники Сергей Калинин. Сейчас эти цифры увеличились до более чем 600, отметило местное издание «Нейва». На карантин посадили гимназию № 41 и школу № 48. Инфекционное отделение переполнено, приходится устанавливать дополнительные койки.

Детские сады и школы закрыли из-за пневмонии в Свердловской области Подробнее

Внебольничная пневмония распространяется воздушно-капельным путем. Ее симптомы схожи с гриппом: сухой кашель, переходящий во влажный, боль в горле, температура до 38,5 градуса и выше. Эта болезнь считается коварной: ее возбудитель микоплама вызывает аутоиммунную реакцию, при которой организм борется против себя же.