Общество 12 июля 2023, 17:22 ВМФ России получил новый ракетный корабль «Циклон»

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В состав Черноморского флота вошел новый ракетный корабль «Циклон», изготовленный на судостроительном заводе в Керчи. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Накануне прошла церемония с подъемом Андреевского военно-морского флага под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова.

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По информации издания, «Циклон» стал первым за последние 25 лет военным кораблем, который прошел на Керченском судостроительном заводе полный цикл строительства, в том числе комплекс испытаний.