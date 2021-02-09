Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал бесплатное питание в местных школах. Он обратился к чиновникам, у которых вместо совести — «заветренная сосиска», и пригрозил им увольнением за такую работу.

В своем посте в Instagram он отметил, что официально просит и предупреждает.

«Тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска, предупреждаю — не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая „свои вопросы“ при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу», — написал глава региона региона.

Шумков добавил, что искать таким следует работу точно не связанную с детьми. При этом он прикрепил к посту несколько фотографий еды из столовой. На одной из них — те самые неаппетитные сосиски с макаронами.

«Также прошу коллег из районных и городских отделов образования жестко, лично и регулярно мониторить ситуацию с качеством школьного питания во всех учреждениях», — резюмировал губернатор.

Он напомнил, что в департаменте образования открыта прямая линия по вопросам качества школьного питания, можно позвонить по номеру: (3522) 46-14-41.