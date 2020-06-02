В Мурманской области рухнул железнодорожный мост. Власти региона рассчитывают восстановить его за две-три недели. Экспертный прогноз не так оптимистичен: старую переправу починить не получится — нужна новая.

В областном правительстве, напомнила газета «Коммерсант», рассказали о планах руководства железной дороги «найти на территории РФ новый более длинный пролет через мост» с возможностью установить его без опоры.

Доцент кафедры «Мосты, тоннели и строительные конструкции» МАДИ Сергей Зеге заявил, что существующие несущие конструкции не позволят восстановить мост. Переправа, которую строили в 1930-х годах, уже сильно изношена. Тогда фундаменты строили на естественном основании, и сильный паводок они выдержать не способны.

Основание моста, подчеркнул Зеге, нужно менять, а отверстие конструкции — увеличивать, чтобы она была более устойчивой к непогоде. За указанное властями время — от 20 до 30 дней — можно только восстановить железнодорожное движение, да и то с ограничениями.

Сроки строительства новой переправы специалист определил шестью месяцами. Но начать работы прямо сейчас не выйдет: придется ждать, пока паводок отступит. При строительстве обхода новый мост будет готов через год — к очередному паводку.

Сейчас погрузку в адрес Мурманского транспортного узла временно запретили. В РЖД пока не называют сроки восстановления движения. Его приостановили 30 мая. Мост соединял участок между станциями Кола и Выходной. Обвалился он, считают специалисты, так как насыпь опоры сооружения подмыло. Сначала этому способствовало таяние снега, а потом — подъем уровня воды в реке Коле.