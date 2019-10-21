Новые подмосковные скейт-парки пользуются популярностью не только у подростков. В Лыткарине по профессиональной экстрим-площадке рассекают собаки.

В редком для Подмосковья, да и для России тоже, виде спорта танцы с собаками Валентин Кузьмин с самого детства собирает все возможные награды. Он и его ризеншнауцер Иза даже взяли российское чемпионство.

Чтобы Иза слушалась и охотно выполняла все трюки, Валентин премирует ее лакомством — например, печенкой. Но слушается собака только хозяина — он все-таки у нее один. А вот собак у хозяина может быть несколько.

Источник фото: телеканал «360»

Пока первый ризеншнауцер Валентина Зизу вынашивала щенков, дрессировщик выступал с цвергом Лялей. Она и ее дочь Чейзи — полноправные члены семьи Кузьминых-Самсоновых. К слову, Ляля — чемпионка России, Европы и Мира.

И это далеко не все таланты собак. Любимое развлечение семьи четвероногих — катание на скейте. С появлением профессионального скейт-парка в Лыткарине оно стало еще и доступным. И не только для людей.

Источник фото: телеканал «360»

Учитывая габариты, маленькой Ляле управлять скейтом легче. И даже сразу двум собакам вместе кататься проще, чем, например, некоторым людям.

Источник фото: телеканал «360»

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Но в семье Валентина учат не только собак, но и дрессировщиков. Мама Валентина — в прошлом постоянная участница телевизионного дог-шоу, а сегодня она руководит клубом юных дрессировщиков.

У Ирины Саксоновой занимается и третье поколение дрессировщиков — одиннадцатилетняя племянница Юлиана ладит с Лялей не хуже Валентина. Но, конечно, не без его подсказок.

Источник фото: телеканал «360»

«Сначала это был как дворовый клуб. Ко мне на занятие пришел взрослый дядя — хотел, чтобы его собака слушалась. А потом он предложил мне прийти в домоуправление и заниматься с детьми», — рассказала руководитель клуба дрессировщиков «ДиК» в Лыткарине Ирина Саксонова.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня Лыткаринский клуб дрессировщиков — единственное в России место, где учат цирковому искусству танца с собаками детей. Так что, совсем скоро вслед за Валентином Кузьминым в Лыткарине появятся новые чемпионы.