Жительница Москвы Наталья Новокшенова 28 декабря 2020 года решила вместе с мужем посетить ресторан «Пиццерия Salumeria» на Малой Бронной. Все бы ничего, но на ее супруга в туалете заведения упал потолок. Мужчина получил сотрясение головного мозга.

Наталья сообщила в Facebook, что рухнувший потолок был «с бетонными вставками, арматурой, деревом и железом». Ее супругу вызвал скорую, потом он побывал у невролога и травматолога. Врачи выписали ему таблетки от тошноты и посоветовали сохранять покой 21 день.

Наталья сообщила «360», что ее муж сейчас лежит дома и соблюдает режим. Из лекарств пьет только церукал и нурофен. Она посетовала, что не сделала фотографии упавшего потолка, но в момент обрушения ее больше всего волновало состояние супруга.

«В ресторане сначала сказали, что все урегулируют и компенсируют. Потом, что не могут дозвониться до владельца и напоследок посоветовали обратиться в суд, если есть претензии. Скорее всего, будем обращаться в полицию», — сообщила женщина.

Ее возмутил не только сам факт равнодушия руководства пиццерии к случившемуся, но и реальная возможность того, что инцидент может повториться.

«… Комментарий официантки „нас предупреждали, что конструкция ненадежная из-за вакуумной особенности и большой весовой нагрузки“, и то, что на следующий день потолок просто прикрепили назад, то есть, он там висит до следующего раза», — объяснила Наталья.