Вместо пиццы — сотрясение. На посетителя ресторана на Малой Бронной упал потолок
Наталья сообщила в Facebook, что рухнувший потолок был «с бетонными вставками, арматурой, деревом и железом». Ее супругу вызвал скорую, потом он побывал у невролога и травматолога. Врачи выписали ему таблетки от тошноты и посоветовали сохранять покой 21 день.
Наталья сообщила «360», что ее муж сейчас лежит дома и соблюдает режим. Из лекарств пьет только церукал и нурофен. Она посетовала, что не сделала фотографии упавшего потолка, но в момент обрушения ее больше всего волновало состояние супруга.
«В ресторане сначала сказали, что все урегулируют и компенсируют. Потом, что не могут дозвониться до владельца и напоследок посоветовали обратиться в суд, если есть претензии. Скорее всего, будем обращаться в полицию», — сообщила женщина.
Ее возмутил не только сам факт равнодушия руководства пиццерии к случившемуся, но и реальная возможность того, что инцидент может повториться.
«… Комментарий официантки „нас предупреждали, что конструкция ненадежная из-за вакуумной особенности и большой весовой нагрузки“, и то, что на следующий день потолок просто прикрепили назад, то есть, он там висит до следующего раза», — объяснила Наталья.