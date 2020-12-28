В Москве пассажирка такси сначала торговалась с водителем о цене поездки, потом сделала вид, что перевела деньги, и вышла. Водитель Максад догнал ее и пригрозил полицией. Девушка ударила таксиста, но большую часть суммы перевела. Оставшееся заплатил случайный прохожий, рассказал Максад «360».

На кадрах, снятых таксистом, девушка спорит с ним об оплате, уверяя, что отправила деньги. Также она бьет мужчину и хочет узнать у прохожих, почему они смеются.

«Взял пассажира за 550 рублей, довез, куда ей надо. Когда в машину села, сказала около дома выйдет и до магазина дойдет пешком. А потом мы приехали к ее дому, она сказала: „Дальше едь“, типа до магазина. Не стал с ней спорить и довез ее до киоска», — сообщил таксист.

Девушка предложила рассчитаться через приложение «Сбера», водитель согласился.

«Номер [телефона] продиктовал, она говорит: „Сколько?“. „Пятьсот пятьдесят“. „Четыреста?“ Я говорю: „Нет, пятьсот пятьдесят“. Она: „Триста“», — вспомнил Максад диалог.

Пассажирка сказала, что перевела деньги, попрощалась и направилась в ночной магазин. Оплата не пришла, и водитель догнал ее в магазине. Девушка стала уверять, что оплатила поездку через банк «Тинькофф», и деньги придут на другие сутки. Но Максад помнил, что она открывала приложение «Сбера».

Пассажирка начала скандалить. По словам водителя, она ударила его бутылкой по голове (на кадрах видно, что в руках у нее две небольшие пластиковые бутылки с минералкой), а также пинала.

В итоге пассажирка перевела водителю 400 рублей. Оставшиеся 150 рублей отдал за нее случайный прохожий.