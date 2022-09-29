Вместо Lego в России откроются магазины «Мир кубиков» | 360°

Общество 29 сентября 2022, 15:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Вместо Lego в России откроются магазины «Мир кубиков» Президент Inventive Retail Group Смыков: Lego заменит мультибрендовая сеть «Мир кубиков» Unsplash

Читать 360tv в

В России вместо магазинов Lego откроется новая сеть под брендом «Мир кубиков». Об этом сообщил президент группы компаний Inventive Retail Group группы Тихон Смыков.

Он обратил внимание, что прилавки новых торговых точек займут как товары Lego, которые компания ввозит по параллельному импорту, так и конструкторы и аксессуары к ним других производителей.

Реклама

В ближайших планах компании — добавить развивающие игрушки. Кроме того, возможно открытие производства товаров под собственной торговой маркой.

Реклама

Первые три магазина «Мир кубиков» откроются 29 сентября в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал Смыков РБК.

Ранее сообщалось, что датский производитель конструктора Lego уйдет из России. Вслед за ним закроются фирменные магазины, так как компания расторгнет контракт с Inventive Retail Group. Десятки сотрудников московского подразделения сократили.

0 0 0 0 0 0