Вместо армии в России разрешат работать декораторами и звероводами

Те, кто не хочет целый год шагать по плацу в сапогах, теперь смогут поработать матросом, установщиком декораций и даже звероводом. Список изменился и стал короче, но людей понадобится больше.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда, в новый перечень включили 122 вида работ и профессий. Среди них много новых. Теперь на альтернативной службе можно поработать звероводом, курьером, матросом, установщиком декораций, медицинским регистратором и специалистом по социальной работе.

Потребность в людях выросла до 3416 человек. Ранее список состоял из 140 пунктов, а людей нужно было на 200 меньше. Документ представили на суд общественности.

В перечень внесли и организации, которые примут на работу альтернативщиков. Всего в этом списке 622 пункта. В основном это госучреждения соцобслуживания, здравоохранения, образования, культуры и искусства и связи. Большинство организаций находится в ведении федеральных и региональных органов власти.