Бурятским школьникам закупили косметическое средство вместо антисептиков

В школы Бурятии закупили косметическое средство под видом антисептика, сообщил сопредседатель регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Максим Киреенко. Стоимость контракта составила более 60 миллионов рублей. В минобрнауки республики ответили на критику.

Речь идет о «средстве для рук с антибактериальным эффектом» от компании «Новахим» из Екатеринбурга. Оно выпускается под торговой маркой Vaitex. Как сообщил в Facebook Киреенко, это средство не соответствует ГОСТу «Средства дезинфицирующие», и поэтому не может являться антисептиком.

Также активист обратил внимание, что компания «Новахим» специализируется на производстве «незамерзайки», машинных масел и других технических жидкостей, но не антисептиков.

В продукции, закупленной бурятскими властями, судя по этикетке, содержится «изопропиловый спирт не менее 70%, вода, глицерин, четвертичные аммониевые основания, ПАВ, отдушка».

При этом на сайте компании-производителя представлены только дезинфицирующие средства с содержанием изопропилового спирта 5% или 60%, а Роспотребнадзор «рекомендует 60–80-процентное содержание изопропилового или этилового спирта», отметил активист.

Изопропиловый спирт является основой стеклоомывающих жидкостей и антифризов. Также его используют в качестве заменителя этилового спирта в медицине, в косметике и бытовой химии.

В минобрнауки Бурятии заявили, что закупленное дезинфицирующее средство соответствует требованиям Роспотребнадзора, а контракт с данным производителям был заключен, поскольку «выбранное предложение было приемлемо по цене и срокам поставки».