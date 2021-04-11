«Вмешательство Бога». Католический священник рассказал об обряде экзорцизма

Обряд экзорцизма есть в Римско-католической церкви, он совершается по молитвам, которые включены в специальную книгу. Об этом «360» рассказал католический священник архиепархии Божией Матери в Москве монсеньор Сергей Тимашов.

«Это молитвы, которые церковь совершает и просит вмешательства Бога для того, чтобы устранить влияние лукавого там, где оно есть, если оно есть», — сообщил священник.

Приступать к экзорцизму можно только после того, как священник-экзорцист будет уверен, что речь идет именно о влиянии Сатаны. Любые естественные объяснения при этом исключены, включая возможные психиатрические причины того, что может наблюдаться у человека.

«Не может быть, что просто человек приходит и говорит: вот, я пришел, давайте надо мной совершайте. Сначала нужно убедиться, что там действительно есть это влияние лукавого», — рассказал Тимашов.

Большая часть работы экзорциста заключается в том, чтобы убедиться в необходимости самого обряда. Если у священника возникнут подозрения в психологической или психиатрической проблеме у человека, он может просто прекратить разговор.

Сами молитвы не могут навредить, отметил священник.

Ранее в РПЦ заявили о планах регламентировать обряд экзорцизма. Митрополит Иларион отметил, что такой обряд применяется во всех поместных церквях.