20 января 2024, 22:10
Вмерзшего в снег пса без лап спасли в Нижневартовске
Mash: в Нижневартовске спасли собаку, которая замерзала заживо в сугробе
Вмерзшего в сугроб пса, у которого не было лап, спасли в Нижневартовске. Собака не могла самостоятельно выбраться из снежного плена, сообщил Telegram-канал Mash.
Неравнодушные жители Нижневартовска не дали замерзнуть раненой собаке. Ее откопали и отвезли в ветеринарную клинику города Мегион. Ветеринары предположили, что у пса серьезная травма позвоночника, его готовят к МРТ.
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Сейчас питомец уже отогрелся и начал самостоятельно есть. По одной из версий, собаку сбили на трассе и бросили на обочине. После того, как животное вылечат, его передадут местной зоозащитной организации.
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