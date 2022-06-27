Вице-мэр Ефимов: в Центр разработки биотехнологических лекарств в Москве вложили 425 млн рублей

Новый Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств открылся в столице на базе Московского эндокринного завода. В его создание вложили 425 миллионов рублей, там появилось более 30 высокотехнологичных рабочих мест, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Производство позволит ежегодно выпускать 73 миллиона лекарств в ампулах и флаконах, около миллиарда таблеток и капсул, 10 миллионов препаратов в форме спреев, а также 33 миллиона трансдермальных пластырей и трансмукозальных пленок. Площадь объекта занимает 700 квадратных метров, там расположено шесть лабораторий, оснащенных современным оборудованием, в том числе отечественного производства.

По словам Ефимова, открытие центра стало одним из шагов на пути к созданию крупного промышленного кластера с современным научно-исследовательским и лабораторным комплексом в филиале ФГУП «Эндофарм» «Лефортовский». Объем инвестиций в этот проект составляет 9,9 миллиарда рублей. Его реализуют совместно с Минпромторгом. Планируется, что ввод в эксплуатацию состоится до 2025 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях уточнил, что центр на базе Московского эндокринного завода сначала будет заниматься созданием трех препаратов, а также и усовершенствованием технологий производства более 60 активных фармацевтических субстанций.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что с 2016 года Московский эндокринный завод имеет статус промкомплекса, получает налоговые льготы, а сэкономленные средства может направлять на научные разработки и развитие производства. В прошлом году город заключил с заводом офсетный контракт, объем инвестиций по которому составляет миллиард рублей.

По словам Овчинского, инвестор должен в течение двух лет локализовать на территории Москвы выпуск 20 препаратов разных лекарственных групп, а город гарантирует ему закупку лекарств на 1,1 миллиарда рублей в течение восьми лет.