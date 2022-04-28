Вице-мэр Москвы Ефимов: бизнес вложил 31 млрд рублей в инвестиционные приоритетные проекты Москвы

Власти Москвы работают над 13 инвестиционными приоритетными проектами (ИПП). В общей сложности на их реализацию направлено более 36 миллиардов рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В этом году глава города Сергей Собянин принял решение автоматически продлить многие проекты, включая ИПП.

«В рамках антикризисных мер поддержки Сергеем Собяниным принято решение об автоматическом продлении в 2022 году статусов промышленного комплекса, технопарка, управляющей компании и якорного резидента технопарка, индустриального парка и инвестиционного приоритетного проекта. Таким образом, предприятия и организации — обладатели таких статусов смогут не подтверждать их в этом году и сохранить городские льготы», — сообщил вице-мэр.

Сегодня в Москве реализуется 13 инвестиционных приоритетных проектов, по которым инвесторы создают или модернизируют технопарки, промышленные предприятия и индустриальный парк. На этих объектах появятся порядка 11 тысяч рабочих мест. Прогнозируемый объем инвестиций в проекты превышает 36 миллиардов рублей. При этом фактически инвесторы уже вложили более 31 миллиарда рублей. Город, в свою очередь, с 2018 года предоставил им налоговые льготы объемом 461 миллион рублей Владимир Ефимов заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

Например, технопарк «Калибр» при поддержке властей Москвы расширит имущественный комплекс. Инвесторы вложат в него 2,9 миллиарда рублей. А сэкономленные на налоговых льготах деньги бизнес пустит на запуск дополнительных инженерно-лабораторных и производственных мощностей, на инфраструктуру предприятия.

Технопарк «Строгино» включит в себя новый объект, строительство которого сейчас ведется. Кроме того в рамках ИПП будут модернизированы еще четыре здания технопарка. Площадь застройки увеличат на 10 тысяч квадратных метров до 27 тысяч квадратных метров. В проект будет вложено 600 миллионов рублей инвестиций.

«Также среди проектов — реконструкция части объектов Первого домостроительного комбината, который реализует масштабные проекты квартальной застройки и развивает индустриальное домостроение. Инвестиции в проект составляют 2,6 миллиарда рублей. По итогам первого этапа модернизации обновлены формовочный и арматурный цеха предприятия, на трех производственных линиях установлено новейшее технологичное оборудование», — об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

С 2018 года статус инвестиционных приоритетных проектов получают предприятия, участвующие в строительстве или модернизации производства. Компаниям, которые строят собственные промышленные комплексы и технопарки дают льготы в рамках концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве. Это касается и образовательной, культурной сферы, а также проектов в области искусства и соцобслуживания жителей столицы. Получение статуса ИПП позволяет предпринимателям снизить налоговую нагрузку на свои компании.

Чтобы получить такой статус, компания должна подходить под определенные критерии. Их устанавливает правительство Москвы. Во-первых, предприятие необходимо зарегистрировать на территории столицы. У инвестора не должно быть долгов по налогам, сборам и аренде земельных участков в Москве, а также он должен подтвердить, что он финансово состоятелен для заявленного им проекта. Также власти Москвы требуют от предпринимателей вкладывать средства в развитие производства, вкладываться в инновационную деятельность. И, наконец, не менее важные пункты — это высокие зарплаты для сотрудников компании и эффективное использование территории предприятия.

«При присвоении статуса ИПП общая налоговая нагрузка может быть снижена для инвестора на 25%: с 17 до 13,5% уменьшается региональная часть налога на прибыль, на 99% снижается земельный налог, обнуляется налог на имущество. Город, в свою очередь, получает локализацию производства, пониженную цену на производимые товары, увеличение налоговой базы, новые рабочие места», — рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Также создаются благоприятные условия для импортозамещения и производства продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом на территории столицы. Развивается инновационная инфраструктура за счет увеличения количества технопарков и индустриальных парков, создаются современные социальные и культурные объекты Артем Барашев.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте «Экономика Москвы».