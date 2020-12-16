Умер экс-первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников

В московской больнице скончался Евгений Тяжельников, занимавший в 1983–1990 годах должность посла СССР в Румынии. В 1968–1977 годы он был первым секретарем ЦК ВЛКСМ. Он родился в 1928 году на Урале.

Об этом РИА «Новости» стало известно со слов главы организации «Воспитанники комсомола — Мое Отечество» Виктора Мишина.

«Да, это действительно так, сегодня в 15 часов дня умер Евгений Михайлович Тяжельников в городской больнице. Вместе с ним ушла целая эпоха истории комсомола. Для нас это очень большая и невосполнимая потеря. Мы все скорбим и приносим искренние соболезнования супруге Инне Васильевне и всем родным и близким ушедшего от нас старшего товарища и наставника», — сказал Мишин.

По данным сайта kp.ru, после ухода из комсомола Тяжельников возглавил отдел агитации и пропаганды в ЦК партии.