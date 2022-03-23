Влюбленным парам рассказали, как сохранить отношения на расстоянии

Отношения на расстоянии могут существовать только непродолжительный промежуток времени. Таким мнением в эфире «Радио 1» поделился психолог Евгений Идзиковский. По его словам, сохранить такие отношения можно, но только в некоторых случаях.

Во-первых, специалист советует не затягивать период нахождения на расстоянии. Опыт многих пар показывает, что с течением времени такие отношения все равно разрушатся. Плюс современного человека в том, что он имеет возможность общаться в мессенджерах и по видеосвязи в любое время дня и ночи, написало РИА ФАН.

Во-вторых, на взгляд специалиста, партнеры должны доверять друг другу и не «накручивать» себя о возможном обмане. Вторая половина может солгать, даже если отношения не на расстоянии. Ревность в отношениях способствует лишь увеличению страха и недоверия.

В заключение психолог подчеркнул, что отношения на расстоянии могут существовать лишь непродолжительное время.