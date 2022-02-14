Влюбившиеся в заключенных россиянки рассказали о своих отношениях

Женщины, которые завели отношения с заключенными и дождались их из тюрьмы, рассказали свои истории Lenta.ru. Все имена в материале изменены.

Кристина, которой сейчас 44 года, рассказала, что познакомилась с заключенным по переписке, когда страдала наркотической зависимостью. По ее словам, любовь с зеком тоже была нездоровой.

«На тот момент я употребляла, сейчас уже четвертый год чистая. И тогда, мне кажется, это была не любовь, а зависимость от человека — я считала, что я одна ничего не могу, мне нужно было подтверждение, что меня любят. <...> После освобождения и особой искренности не было — он видел, как я скатываюсь все ниже, поэтому я не осуждаю, что он ушел. И если бы он не ушел, погибли бы оба. Я благодарна — это дало мне точку отсчета, понимание, что пора выздоравливать», — поделилась женщина.

Еще одна собеседница издания, Татьяна, рассказала, что познакомилась с заключенным, когда ей было 20 лет. Она дождалась его из тюрьмы, они поженились, но после этого все пошло не так: мужчина начал ревновать и избивать Татьяну. Спустя время ей удалось дать отпор и разойтись с мужем.

Однако не все подобные отношения заканчиваются плохо. Пример тому — Светлана, которая познакомилась с заключенным и уже более 10 лет живет с ним в счастливом браке. По ее словам, он оказался гораздо внимательнее и романтичнее, чем другие мужчины, которых она знала.

«Это отношение даже не объяснить — ну вот на воле, дома, кто дарит цветы бесконечно просто так? Представляете, вам на работу цветы приносят от него. Это забота обо мне, забота о моем ребенке от первого брака. Все, что он там в заключении зарабатывал, он тратил на нас. Это внимание, какие-то действия», — поделилась женщина.